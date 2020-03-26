Gazeteciler Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu serbest bırakıldı

Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu serbest bırakıldı.

Gazetecilerin, “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 22. ACM’de yapıldı.

Gazeteciler Covid-19 önlemleri kapsamında duruşmaya SEGBİS’le katıldı.

Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği'nin aktardığına göre mahkeme Eser ve Topaloğlu’nun tahliyesine hükmetti.

Ne Olmuştu?

İstanbul’da 29 Kasım 2019’da Beyoğlu’nda bulunan Mezopotamya Ajansı bürosundan çıktıktan sonra gözaltına alınan gazeteciler Eser ve Topaloğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanan Eser, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Topaloğlu ise Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. Topaloğlu’nun daha sonra Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.