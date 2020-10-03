Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel, 9 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak

"Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla yargılanacak olan gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran, 9 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Eylül'de üç isim hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etmişti. Davada, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay E. B., 9 Kasım 2020 tarihinde saat 9.30’da hâkim karşısına çıkacak. TIKLAYIN - Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında istenen ceza belli old

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