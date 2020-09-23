Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında istenen ceza belli oldu

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; üç isim hakkında“Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberin gösterildiğini belirtip; Yıldız hakkında verilen kararın “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti… Yerine kim geldi” başlıklı iki haber nedeniyle alındığını vurgulamıştı.

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