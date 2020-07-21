Gazeteciler, gazeteci Necdet Doğan'ı anlattı

Gazete mutfaklarının tecrübeli isimlerinden Necdet Doğan 63 yaşında hayatını kaybetti. Necdet Doğan'ı gazeteciler anlattı.

Necdet Doğan'ın 'titiz' gazeteciliğine vurgu yapan Hasan Cemal, Yalçın Bayer, Fikret Ercan ve Doğan Akın birlikte çalıştıkları yıllara ilişkin şunları söyledi:

Hasan Cemal:

Sevgili Necdet kardeşimle yıllar yılı Cumhuriyet gazetesi mutfağında birlikte çalıştık. Gazetenin mutfağında çalışmak kolay değildir.

Disiplin ister, çabukluk ister, çok iyi Türkçe ister, haberi haber yapan ‘parmak ucu hissi’ ve de haberi okutacak çarpıcı başlık çıkarmayı gerektirir. Bunların hepsi sevgili Necdet’te fazlasıyla vardı. Ailesinin derin acısını paylaşıyorum. Gazeteci milletinin başı sağolsun

Yalçın Bayer:

"Necdet Doğan dikkatli, titiz bir gazetecidir. Cumhuriyet’te gece sorumlusu olduğu dönemde baskı sabah 3’teydi. Necdet gazeteyi saat 2’ye kadar bekletirdi. Çünkü gece sorumluları gazetelerin kalecisi gibidir. Gözünden bir şey kaçarsa fırça yersin. İyi bir gazetecilik için Ankara’da çalışmak, çok kitap okumak ve iyi takipçi olmak gerekir. Gazeteci her şeyi öğrenir, pişer ve en önemlisi ahlaklı olur. Necdet onlardan biriydi. Maalesef bunların sayısı giderek azalıyor.

Necdet, bir haberin farklı gazetelerden nasıl verildiğine bakan, notlar alan bir gazeteciydi. Not alan gazeteciyi severim. Fikri takibi güçlüydü. Haber kaynaklarını düzenli arar gelişmelerin ne olduğunu sorardı. Çalışkandı. Sıkı çalışırdı.

Hastalığında bütün ailesi onun için çok mücadele etti. Necdet yeğenini 2007 yılındaki Atlasjet uçağı kazasında kaybetti. O ve ailesi yeğeni için adalet arayışını uzun yıllar sürdürdü. Ama dava kapandı. Aile çok üzüldü. Necdet’in de kahrolduğunu biliyorum. Böyle bir üzüntünden kanser olup olmadığını bilmek çok zor tabii ki."

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Fikret Ercan:

Sevgili arkadaşım, kardeşim Necdet Doğan’ı kaybettik. Bilemedik ki bu kadeh tokuşturmamız son buluşmamız olacakmış. Sakal bırakmıştı. Tufan Türenç’le birlikte bir düğünde böyle bir araya gelmiştik. Yaklaşık beş yıldır beyin tümörü ile savaşıyordu. Biraz yürüme zorluğu vardı ama iyi görünüyordu. Bahçeli evine yeni taşınmıştı. Şubatta sözleşmiştik havalar düzelince bahçede rakılayacaktık. Gerçi ben haftada 1 kadeh o da ayda 1 kadeh içebiliyordu. Ama bu salgın ona da izin vermedi. Sözümüzü tutamadık.

Tufan Türenç-Fikret Ercan- Necdet Doğan

İşinde olduğu gibi hastalığında da çok titiz davranıyordu. Gazeteciliğinde de her şeyi arar bulur öğrenir, hepimizi bilgilendirirdi. Tam bir emekçi gazeteci ve mutfak adamıydı. Yazıişleri ekibinin önemli bir parçasıydı. Bir dönem Hürriyet’in manşetlerinde onun da damgası vardı. Hastalığı süresince bir tıpçı kadar bilgi sahibi oldu. Her kontrolden sonra bizi de bilimsel olarak bilgilendirirdi. Necdet bu işi yener, diye umutlanıyorduk hep. Maalesef son raporu kendi veremedi. Onun da çok meraklı olduğu sosyal medyadan öğrendim kötü haberi. Onun için hemen yazmaya karar verdim. O bir yerlerden mutlaka bizi izler, diye. Güle güle sevgili kardeşim. Dünya gerçekten, kendine değil herkese yararlı bir insanı kaybetti. Üzüntümüz sonsuz. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Yolun ışıklar içinde olsun…

Necdet Doğan'ın Silivri'deki yazlığından bir kare. Arkadaşları çiçeklerine gözü gibi baktığını aktardı

Doğan Akın:

"Necdet Abi, ben Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda çalışırken İstanbul'da Yurt Haberleri Servisi ve sonrasında Yazı İşleri'ndeydi. Ankara'ya, biz genç muhabirlere de yetişir, sevecen enerjisini, sabreden tecrübesini daima hissettirirdi. T24'ü kurduğumuz, geleceği kestiremediğimiz, o biraz da yalnız yıllarımızda da ilgisini ve desteğini hiç eksik etmedi. Medyanın malum hâllerine içerler, ama daima kullanılmayan/iyi işlenmemiş haberlere dikkat çekerdi. Yıllarca T24'ün gizli/abi editörü gibi davrandı. Bunu özellikle şunu vurgulamak için söylüyorum; medyanın düştüğü hâllere kanaat edip gazeteciliğin pasif bir nesnesi olmayı asla kabul etmedi. Gazeteciliğin sürüklendiği açmazda parmak izi bulunan medya elitleri arasına hiçbir zaman girmedi, güzel bir şeyler olmasını beklemekten bıkmadı, habercilikten yorulmadı. Serveti budur Necdet Abi'nin."

Necdet Doğan' için çiçekleri çok önemliydi

Kerem Çalışkan:

Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Necdet Doğan bugün sonsuzluğa uğurlanıyor...

Onu tanıyan ve seven arkadaşları titiz, araştırmacı, meraklı gazeteciliğine dair güzel yazılar yazdılar...

Ben de bir şey ekleyeceğim...

80'li yıllarda, gazete gibi gazete olan Cumhuriyet'in yazı işlerinde onun lakabı...

'Çöpten manşet çıkaran adam'dı...

Bir gazeteci için üstün bir övgü taşıyan bu lakabı ona 2011'de kaybettiğimiz rahmetli gazeteci Adnan Akgünel takmıştı...

Çünkü Necdet haber merkezinde, yazı işlerinde çok kez okunmadan rulolar halinde çöpe atılan ajans kağıtlarını alır, dikkatle okur, fark edilmeyen, atlanan önemli haberleri gazetenin manşetine kadar taşırdı...

Böylesine dikkatli, titiz ve iğneyle kuyu kazan bir gazetecilik kültürü, terbiyesi ve iş ahlakı vardı...

İnsan olarak da aynı düzgün ve titiz, ayrıntıcı, mükemmelliyetçi özelliklere sahipti...

Necdet'in kaybı ölen gazetecilik için de bir veda çığlığıdır...

Nurlar içinde yatsın...

Not: Gazeteci Necdet Doğan'ın cenazesi yarın saat 16.00'da Karacaahmet Şehitlik Camii'nden kaldırılacak.