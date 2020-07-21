Gazete mutfaklarının abisi Necdet Doğan hayatını kaybetti

Gazete mutfaklarının tecrübeli isimleri arasında yer alan Hürriyet Yazı İşleri müdürlerinden Necdet Doğan hayatını kaybetti. Uzun süre Cumhuriyet ve Hürriyet yazı işlerinde çalışan Necdet Doğan bir süredir beyin tümörü tedavisi görüyordu.

1957 Bilecik doğumlu olan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliği adım atan Doğan, Cumhuriyet gazetesinde sayfa sekreterliği ve gece sorumlusu olarak çalıştı.2012 yılında Hürriyet Gazetesi'ne siyasi sayfalar editörü olarak görev almıştı. Hürriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016 yılından bu yana tedavi görüyordu.

63 yaşında yaşamını yitiren Doğan bir dönem 'Gözucuyla iyi haberler' adı altında haftada iki kez Hürriyet'in internet sitesinde yazılar kaleme almıştı.

Doğan'ın ardından T24 yazarı Hasan Cemal, "Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar birlikte çalıştığımız sevgili Necdet Doğan’ı kaybetmenin acısını yaşıyorum. Gazeteci milletinin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

Doğan'ın Vefa Lisesi'nden arkadaşı Niyazi Yılmaz, “Yine bir yaprak düştü Vefa lisesi 74 mezunları ağacından Lisede yatakhanemizde kah uyuduk kah dertleştik. Üç kocaman yıl geçirmiştik. Benim dostum, canım arkadaşım yakalandığı amansız hastalığa bu akşam yenik düştü. Işıklar aydınlatsın çıktığı bu son yolculukta yolunu. Huzurla uyu Vefalım.” paylaşımını yaptı.