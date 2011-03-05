-GAZETECİLER BU KEZ ADANA'DA PROTESTODA ADANA (A.A) - 05.03.2011 - Adana'da gazeteciler, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Yardımcısı Salim Büyükkaya, ÇGC önünden bir grup gazetecinin katılımıyla Sanatçılar Parkı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Basın Anıtı önünde yaptığı açıklamada, gözaltıları kınadıklarını söyledi. Gazetecilerin, halkın bilgi edinme hakkını sağlayan ve bu uğurda çaba sarf eden, gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyan kişiler olduğunu ifade eden Büyükkaya, ''Ancak son yıllarda halkın haber alma özgürlüğünü engelleme girişimleri, gazeteciler üzerindeki baskıyı artırmış ve daha ileri boyutlara taşımıştır'' dedi. Büyükkaya, yazdıkları yazılar, kitaplar, yorumlar ve çizdikleri karikatürlerden dolayı çok sayıda gazetecinin özgürlüğünün elinden alınmak istendiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Halkın gerçekleri öğrenmesinden korkanlar gazetecileri susturmak istiyorlar ama bunda başarıya ulaşamayacaklar. Gazeteciler halka gerçekleri anlatmaya devam edecekler. Düşünceleri ne olursa olsun, gazeteciler üzerindeki bu baskı endişelerimizi doruk noktaya çıkarmıştır. Bu konuda yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz.'' Yapılan açıklamadan sonra, gazeteciler, gözleri bantlı olarak geldikleri Basın Anıtı önüne kalemlerini bıraktılar.