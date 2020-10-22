Gazeteciler 43 yıllık hakları için TBMM mesaisinde

Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS), gazetecilerin yıpranma hakkının yasal güvence altına alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) temaslarda bulundu.

Sendika; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bugün görüşmeye başladığı kanun teklifindeki, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977'de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2019 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin kanuni düzenleme yapılması için verdiği süre 14 Kasım’da sona eriyor. Hükûmet tarafından hazırlanan torba yasanın içerisine konan düzenleme ile gazetecilerin fiili hizmet zamları iade ediliyor.

Ancak teklife fiili hizmet zammından yararlanmanın koşulu yine basın kartına sahip olmaya bağlanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hüküm korunuyor. Öte yandan sektörün önemli bir bileşeni olan matbaacılar da kapsam dışında tutuluyor.

Bianet'in haberine göre TGS heyeti bu soruna çözüm bulmak için siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Fiili hizmet zammından faydalanabilmek için kart koşulunun kaldırılmasını ve matbaacılara da fiili hizmet zammı getirilmesini talep etti.

TGS, Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter İlkay Akkaya ve Hukuk Müşâviri Av. Meliha Selvi, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin bilgi verdi.

Heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan kanun teklifindeki, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.

Ne olmuştu?

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977'de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008'de iptal edilmiş, 2013'te yeniden getirilmişti.

2013'te getirilen düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz şubat ayında kanunun sadece basın kartı sahibi gazeteciler için uygulanmasının eşitsizliğe neden olduğunu belirterek iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme hükmün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlâl edecek nitelikte görülmesi nedeniyle de iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun görmüştü. Verilen süre 14 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor