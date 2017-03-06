Yaşam
Gazeteci Zehra Doğan’a Nusaybin’i anlattığı resmini sosyal medyadan paylaşmaktan ceza!
Zehra Doğan’a, askeri operasyonların düzenlendiği Nusaybin’i anlattığı resmini "sosyal medyadan paylaştığı" için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi
Gazeteci ve ressam Zehra Doğan’a, sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin, Nusaybin’de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Doğan, Twitter hesabından, hapis cezasına gerekçe gösterilen resmini “‘Yıkık binalara neden Türk bayraklı bu resmi yaptın’ diye 2 yıl 10 ay hapis aldım. Oysa bu fotoğrafı çeken onlardı. Ben sadece resmettim.” notuyla paylaştı.
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