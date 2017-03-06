Gazeteci Zehra Doğan’a Nusaybin’i anlattığı resmini sosyal medyadan paylaşmaktan ceza!

Gazeteci ve ressam Zehra Doğan’a, sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin, Nusaybin’de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Doğan, Twitter hesabından, hapis cezasına gerekçe gösterilen resmini “‘Yıkık binalara neden Türk bayraklı bu resmi yaptın’ diye 2 yıl 10 ay hapis aldım. Oysa bu fotoğrafı çeken onlardı. Ben sadece resmettim.” notuyla paylaştı.