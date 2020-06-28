Oyuncu Ebru Şahin'den, 'kadının çapkını' ifadesini kullanan Tayyar Işıksaçan'a: Kendinize saygınız mı yok!

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin için "Kadının çapkını" ifadesini kullandı.

Ebru Şahin ise Işıkcan'ın sözleriyle ilgili "Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok, bilmiyorum. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay" yorumunu yaptı.

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Canlı Masa' programında Ebru Şahin ile müzisyen Oğuzhan Koç arasındaki aşk iddialarının konuşulduğu sırada, yorumcu Tayyar Işıksaçan'ın Şahin hakkında kullandığı, "Kadının çapkını" ifadesi tepkilere yol açtı.

Işıksaçan'a, Instagram hesabından cevap veren Şahin, "Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok, bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları da #UçanKuşHaddiniBil etiketiyle konuyu sosyal medya gündemine taşıyarak, Işıksaçan'ın, Şahin'den özür dilemesini istedi.