Gazeteci Taştekin: Fransa'da 'Korona Hattı'na 3. günde ulaştım

Fransa'da yaşayan gazeteci Fehim Taştekin, Koronavirüs'le mücadele eden ülkede, ateşinin çıkması üzerine yaşadıklarını kaleme aldı. Taştekin ülkedeki sağlık otoritesinin hastanelerde yığılmayı önlemek için 'Korona Hattı'na yönlendirdiğini, ama sisteme ulaşmanın zor olduğunu yazdı.

Taştekin Duvar'da 'Korona ile hasbihal' başlıklık yazısında şöyle yazdı:

Fransız sağlık otoritesi hastanelerde yığılmayı önlemek için bu hatta yönlendiriyor.

Binler aynı anda çeviriyor. Düşerse santral, bu kez doktora bağlanmak için saniyeler dönüyor. 67’inci dakikada hat kesiliyor. Hezimet.

Normal gribal bir durum belki ama emin olmak lazım. Hastanefobik birine dost baskısı; illa ara!

Tekrar ara, onlarca kez. Aynı şey.

İkinci kez elektronik sistemin bekleme odasındasınız; 37’nci dakikada hat yine düşüyor. Gece sakin olur belki. Yok açılmıyor. İkinci gün de öyle. Üçüncü günün gecesinde 60’ıncı dakikada açılıyor.

Nihayetinde size kulak veren bir doktor hatta.

Neyin varsa sıralayacaksın: Boğazda yanma, yüksek ateş, öksürük, ara sıra kafada zonklama!

“Ateşiniz kaç derece?”



İki gecedir 39’u buluyordu ama artık doliprane ile 38’in altına iniyor.

“Bu iyi. Peki, nefes darlığı çekiyor musunuz?”

Öksürük derin nefes almaya izin vermiyor ama ciğerlerde sorun yok.

“O zaman endişelenmeyin, önemli ölçüde atlatmış gözüküyorsunuz. Eğer ilaçla ateşi düşüremez ve nefes darlığı çekerseniz bizi tekrar arayın, gelir bakarız. Bu arada evinizde kalmaya devam edin.”

Yani self-karantina.

"Fransızlar karamsar"

Fransızlar gurur duydukları sağlık sistemi hakkında şimdi daha temkinli, hatta karamsar. Durum ‘çöküş’ mailinde. Neyse ki mütekâmil bir karantina ile çıktık düze! Ne atlattığımızı bilmeden, şiddetli soğuk algınlığı mı, grip mi, korona mı? Soğanı bala yatırıp içtik suyunu. Limonu, balı ılık suyla yudumladık. Zerdeçal, zencefil, karanfil, karabiber ve balı da karıştırdık. Soğan, sarımsak zulada ne varsa şifa niyetine götürdük. Ve en büyük şifa ailemiz, dostlarımız!