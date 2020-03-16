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Papa, Koronavirüs nedeniyle boşalan Roma sokaklarında gezdi

Papa Francis, Vatikan’dan ayrılarak Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Papa, Hristiyanlar için önemli iki haç bölgesini ziyaret ederek dünya için dua etti.

16 Mart 2020 10:29

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Papa Francis, Vatikan’dan ayrılarak Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Papa, Hristiyanlar için önemli iki haç bölgesini ziyaret ederek dünya için dua etti.

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Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso’daki San Marcello Kilisesine gitti.     

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talya, yeni tip Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

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İtalya’da virüse yakalananların sayısı son olarak 24 bin 747 olarak belirlendi.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1800’ü aştı.

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