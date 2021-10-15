Gazeteci Sinan Aygül’e 16 bin 660 TL adli para cezası verildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, daha önce ceza aldığı dosyadaki hükmün geri bırakılması şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçundan 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı. Aygül, karar ile ilgili "Mahkeme heyeti de verdiği cezanın haksız olduğuna kanaat getirmiş olacak ki Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki davalarda çok nadir görülen adli para cezasını hem de alt sınırından uzaklaşarak verdiler. İstinaf yolu açık, gerekli itirazlarda bulunacağım" dedi.

Gazeteci Sinan Aygül hakkında 2018 yılında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan ve Aygül’ün ceza aldığı davanın karar duruşması Aygül’ün hükmün geri bırakılması koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle dün Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MLSA'dan Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulunan Aygül daha önceki karar duruşmasındaki savunmasını tekrarladığını söyledi. Aygül, 2018 yılındaki karar duruşmasında sitesinde yayınlanan Bitlis ve ilçeleri ile ilgili haberlerin “Haber Botu” denilen program ile başka sitelerden otomatik olarak çekildiğini ve kontrol gerektirmeden sitesinde yayınlandığını belirterek “Dolayısıyla haberin yayınlanması aşamasında hem içerik ile ilgili bilgim yoktur hem de yayınlanmasında kastım yoktur. İçeriğinde ne olduğunu bilmiyordum, propaganda varsa bile kastım yoktur” demişti.

Mahkeme, Aygül hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 16 bin 660 TL adli para cezasının infazına karar verdi.

"İstinaf yolu açık, gerekli itirazlarda bulunacağım"

Hakkında verilen kararı değerlendiren Aygül, söz konusu haberdeki röportajla ilgili 2017 yılında yani haber yayınlandıktan iki yıl sonra hakkında propaganda iddiasıyla dava açıldığını belirtti.

Aygül, 2018 yılında sonuçlanan davada “örgüt propagandası” suçundan 833 gün adli para cezası aldığını belirterek şunları söyledi:

“Mahkeme heyeti de verdiği cezanın haksız olduğuna kanaat getirmiş olacak ki Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki davalarda çok nadir görülen adli para cezasını hem de alt sınırından uzaklaşarak verdiler. Hatta gerekçeli kararda kasıt olmadığına vurgu yapılarak alt sınırdan ceza verildiğine vurgu yapılmıştı. Kendi içinde bile çelişki barındıran bu karardaki hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı. Denetim süresi içinde başka bir haberden dolayı aldığım hapis cezası onanınca bu hüküm de bugünkü duruşmada açıklandı. İstinaf yolu açık, gerekli itirazlarda bulunacağım. Umarım bu adaletsizlik üst mahkemeden döner.”

Ne olmuştu?

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, 01.01.2016 tarihinde bitlishaber.com.tr adresli haber sitesinde “Bitlisli Mele Ergül: Hendekler ilahi bir haktır “ başlığı ile yayınlanan röportaj nedeniyle bitlishaber.com haber sitesinin sahibi gazeteci Sinan Aygül’ün “terör örgütü propagandası yapmak suçu”ndan cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, Aygül’ün üstüne atılı suçu işlediğine hükmederek Aygül’ü adli para cezasına çarptırmış, hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı. Aygül’ün sahibi olduğu bitlishaber.com.tr sitesine de erişim engeli getirilmişti.