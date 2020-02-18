Gazeteci Şerife Oruç hakkında yakalama kararı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla açılan davanın 13’üncü duruşması, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya, 5 Temmuz 2016'da tutuklanan ve 10 Temmuz 2018’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şerife Oruç katılmadı. Avukatı Mesut Aydın hazır bulundu.
Mahkeme heyeti duruşmada adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Şerife Oruç hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.
Mahkeme duruşmayı 12 Mayıs’a erteledi.