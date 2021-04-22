T24 Haber Merkezi

Temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında uzun süredir tedavi gören gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçiren Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından bu sabaha karşı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

T24 yazarı Hasan Cemal, Duman'ın ölümü üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Selahattin Duman'ı, sevgili Selo'yu, kıymetli dostumu, değerli meslektaşımı sabaha karşı kaybettik. Acım çok büyük. Gazeteci milletinin başı sağ olsun. Hayat böyle, bir varsın bir yoksun. Huzur içinde yat kardeşim, seni hep iyi hatırlayacağım." dedi.

T24'ün ulaştığı, Duman'ın yakın arkadaşı, Nüket Mutlu ise "Şahane br arkadaştı. Çok değerli bir insanı kaybettik. Ailemizin bir ferdi gibiydi. Ameliyata girmeden önce konuşmuştuk. Ameliyattan çıkamama ihtimali olduğunu, çıksa bile yoğun bakımda olma ihtimalinin olduğunu söyledi. O an ona çok kızmıştım. Haklı çıktı. Çok, çok üzgünüm." dedi.

"Selahattin Abi bir çeşit 'dahi' idi"

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan da günlük bülteninde Duman'ın ölümüne şöyle yer verdi:

"Kara haber sabahın kör vaktin ulaştı, Selahattin Duman'ı kaybetmiştik. Geçen yıl onu HaftalıkGazete'de yazması için ikna etmem üç dakikamı almamıştı, epeydir Bodrum'da yaşıyordu ve en son Hürriyet'ten de hükümet baskısı sonucu atıldıktan sonra yazamamak ona koyuyordu. Derken Bodrum'dan İzmir'e giderken bir trafik kazası geçirdi; kazayı görece önemsiz hasarla atlattı ama o sayede ortaya çıktı ki aort damarında dev bir anevrizma patlamak üzereydi. Zorlu bir ameliyat, zorlu bir yoğun bakım süreci derken bir türlü tam olarak toparlanamadı, sağlık sorunları ardı ardına geldi ve maalesef kaybettik Selahattin Abi'yi. Okurlar onu siyasi mizah yazılarıyla tanıyor ama biz onunla birlikte gazete mutfağında çalışmış olanlar için Selahattin Abi bir çeşit 'dahi' idi. Dünyanın en çalışkan insanıydı ama kendine ait saatlerde çalışırdı. Sadece gazete hazırlayıp yapmaz, yanı sıra gazetenin yarısını da yazardı. Büyük tutkusu tarihti ve keşke derinlemesine bildiği mikro tarih hakkında bir sürü kitap yazsaydı, günümüz Reşat Ekrem Koçu'suydu aslında."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Duman için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gazeteci ve yazar olarak uzun yıllardır mesleğimize başarıyla hizmet eden Selahattin Duman’ın vefatını öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

Selahattin Duman kimdir?

Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü bir üslupla kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman, 1950 yılında doğdu.

Gazeteciliğe 1970 yılında Ankara'da Şemsi Belli'nin Memleket Gazetesi’nde başladı. Daha Sonra Adalet Gazetesi’nde sayfa sekreteri ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı, Yeni Ulus gazetesi ve Günaydın gazetesi yazı işlerinde görev aldı.

TGC üyesi olan Duman, uzun süre Sabah ve kurucularından olduğu Vatan gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

İlgi gören yazılarını kitaplarda topladı; Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitapları yayımlandı; Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı. Duman, son olarak Oksijen Gazetesi'nde yazmaya başlamıştı.

Özge Nivan isminde bir kızı bulunuyordu.