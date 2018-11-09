Gazeteci Sedat Sur'a hapis cezası

Ozguruz.org muhabiri Sedat Sur’a, Mardin Belediyesi'ne atanan kayyım hakkında yaptığı “yolsuzluk haberi” gerekçe gösterilerek hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

14 Ocak 2016’da kayyım atanan Mardin Belediyesi hakkında ‘Kayyum Vurgunu’ başlığıyla yaptığı haber nedeniyle Mardin Cumhuriyet Savcılığı, gazeteci Sedat Sur hakkında soruşturma başlatmış, temmuz ayında ifadesine başvurmuştu. Savcılık, yapılan haber ve Sur’un sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Sur’a hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.