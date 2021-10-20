Gazeteci Sedat Sertoğlu hayatını kaybetti

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Sahibi Sedat Sertoğlu vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sedat Sertoğlu’nun vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu görüşler yer aldı: "Çok uzun yıllardır dış politika konusunda gazetecilik ve yazarlık yapan Sedat Sertoğlu’nu ne yazık ki kaybettik. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

Sedat Sertoğlu’nun cenazesi 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.30’da Zincirlikuyu Cami’sinden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sedat Sertoğlu kimdir?

1945 İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Daha sonra Tercüman, Günaydın, Sabah ve Vatan gazetelerinde Dış Haberler Müdürü ve dış politika yorumcusu olarak çalıştı. Tercüman Gazetesi yıllarında dört yıl süre ile Brüksel Temsilcisi olarak görev yaptı.



Gazeteciliğinin 45 yılını dış politika haber ve yorumları ile sürdürdü. Bu süreçte ABD ve İngiltere’de sivil toplum örgütlerinin düzenlediği dış politika ile ilgili ve bu ülkelerin yönetim kadrolarının katıldığı etkinliklerde çok sayıda konferans verdi. Türk dış politikası konusunda yazıları yabancı ülke dışişleri bakanlıklarınca referans olarak alındı. Çok sayıda uluslararası toplantı izledi. Kıbrıs, İsrail-Arap ve Somali savaşlarında bulundu



1974 yılından itibaren Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin gelişmesinin her safhasında bulundu. Türk-ABD ilişkilerinde kritik haberler yazdı. Türkiye’nin hava savunma sistemi konusunda 1980’lerin başında önemli görüşmeleri takip etti.



Kolombiya’da Escobar kokain karteli ile ilgili yazı dizisi hazırlarken hapse atıldı. Ağabeyini öldüren ASALA terör örgütünün iç yüzünü Fransa ve Hollanda’ya giderek araştırdığı ve yayınladığı zaman örgüt tarafından ailesi ölümle tehdit edildi. Bu yüzden ailesi bir süre polis korumasında yaşadı.



Dedesi Selami İzzet Sedes, babası Murat Sertoğlu ve dayısı İzzet Sedes gibi gazeteci olan Sedat Sertoğlu 2 çocuk babası. Yazsam Olay Olur ve Tanrı’nın Aklını Aramak isimli iki kitabı yayınlandı.