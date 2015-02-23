Gazeteci Sedat Peker sahte içkiden hayatını kaybetti

İzmir'in tanınmış gazetecilerinden Sedat Peker, arkadaşlarıyla gittiği barda sahte içki içmesi sebebiyle komaya girdi ve hayatını kaybetti.

Egedesonsoz.com’un haberine göre İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi gazeteci 54 yaşındaki Sedat Peker Ege Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazeteciliğe 1978 yılında Aydınlık Gazetesi İzmir Bürosu’nda başlayan Sedat Peker, Yeni Sanat Dergisi, Milliyet gazetesi İzmir temsilciliği, Demokrat Ege, Evrensel ve Karşı gazetelerinde çalıştı.

2008 yılında emekli olduktan sonra ulusal ve uluslararası haber ajanslarında görev yapan Peker, "Barış Hemen Şimdi" , "Yollar" , "Orada" ve hayvan haklarına yönelik "Satın Alma Sahiplen" adlı dört fotoğraf albümü yayınladı.

Kısa bir süre önce Ege Üniversitesi hastanesine kaldırılan Sedat Peker, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Organlarını bağışladığı öğrenilen Sedat Peker’in cenazesi, hastanede yapılacak işlemlerin ardından defnedilecek.

Son mesajı

Peker hastaneye kaldırılmadan önce Facebook sayfasında son olarak “Son otobüsü kaçırdığımda kedi olmak fikri hep içime işlemiştir” mesajını yazdı.

Bu paylaşımın altına meslektaşlarından yağan sayısız ‘diren’ mesajı yerine gözyaşlarına bıraktı.

Dikmen'den başsağlığı mesajı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Misket Dikmen, Sedat Peker’in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Dikmen, mesajında şunları söyledi: “İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin değerli üyelerinden biri olan Sedat Peker’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Birbirinden güzel fotoğraflara ve haberlere imza atan Sedat Peker, yaşamının son anına kadar gezgin ve gazeteci ruhunu öldürmedi. İnsan hak ve özgürlükleri için mücadele yürüttüğü kadar hayvan haklarına yönelik mücadelelerde de her zaman ön saflarda yer aldı. Ölmeden önce organlarını bağışlayarak başkalarına umut olan Sedat Peker’i bizler de unutmayacağız ve adını yaşatacağız. Üyemiz Sedat Peker’e Tanrı’dan rahmet geride kalan ailesi, akrabaları ve İzmir basınına başsağlığı dilerim.”

Sedat Peker kimdir?

1961 yılında Sivas’ta doğdu. Yüksek öğrenim gördü. Gazeteciliğe 1978 yılında Aydınlık gazetesi İzmir bürosunda başladı. "Sakıncalı Piyade" olarak askerlik görevini tamamladı ve bir yıl sonra Yeni Sanat Dergisi’nin fotoğraf editörü oldu. 1982 yılında Milliyet İzmir bürosunda görev aldı. 1984 yılında Demokrat Ege’de çalıştı.

Tekrar Milliyet Gazetesi'ne dönerek uzun süre burada görev yaptı. Kuruluş aşamasında Evrensel Gazetesi'ne geçti ve burada çeşitli alanlarda görev yaptı. Sırasıyla Kordon TV, Radyo Beta ve Radyo Fon'da yayın danışmanlığı yaptı. 2008 yılında emekli oldu. Karşı Gazete'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Sedat Peker, ulusal ve uluslararası haber ajanslarında serbest gazeteci olarak çalıştı.

"Barış Hemen Şimdi" , "Yollar" , "Orada" ve hayvan haklarına yönelik "Satın Alma Sahiplen" adlı dört fotoğraf albümü yayınlandı. Fotoğraf, haber, röportaj dallarında çeşitli ödüller aldı.