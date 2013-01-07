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Yaşam

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı öğrenilen Kartal ve Pendik'te 3 imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi

07 Ocak 2013 22:19

Kartal ve Pendik'teki imalathanelere yapılan baskınlarda 2 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı öğrenilen Kartal ve Pendik'te 3 imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi. İmalathanelerde 2 bin 497 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan yarım ton alkol, şişelere yapıştırmak için hazırlanmış bin 700 adet sahte bandrol bulundu.

Operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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