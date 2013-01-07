İstanbul'da sahte içki operasyonu

Kartal ve Pendik'teki imalathanelere yapılan baskınlarda 2 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı öğrenilen Kartal ve Pendik'te 3 imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi. İmalathanelerde 2 bin 497 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan yarım ton alkol, şişelere yapıştırmak için hazırlanmış bin 700 adet sahte bandrol bulundu.

Operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.