Bodrum'da 5 Rus'un ölümüne yol açan sahte içki davasında 88 yıl hapis

Bodrum’da 26 Mayıs 2011 tarihinde, yat ile gezintiye çıktıktan sonra sahte içkiden zehirlenen 5 Rus rehberin hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada karar çıktı. Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, sahte viski Mister Burdon’un üreticisi Anemon şirketinin sahibi İlker Atacan, Alanya’da dağıtımı yapan Naz İçecek firmasından Sakıp Demirkol, Tolga Depeharman, Ender Salman, ölen her rehber için 16 yıl 8 ay hapis olmak üzere olası kastla adam öldürmek suçundan 88’er yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca Maria Gurova’yı sahte içkiden dolayı yaralamalarından dolayı da ayrı ayrı 2’şer yıl hapis cezası aldı. Diğer yandan geziyi düzenleyen Orkan Denizciliğin ortakları Önder Kabakçı, Fatih Kabakçı ile tekne çalışanı Serkan Sakallı, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan da 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

‘Herkes alıyordu’

Karar metninde yer alan Orkan Denizciği’n eski çalışanlarından Tanık Davut Altındağ’ın ifadesi ise kaçak içki gerçeğini ortaya koydu. Altındağ ifadesinde şunları söyledi, “Biz Orkan Denizcilik’te çalışırken münferit yerlerden kaçak içki alınıyordu. Şişelerin üzerinde Arapça yazılar vardı. Ancak kaçak üretim yapıldığını görmedim. Akdeniz sahilindeki tüm teknelerde kaçak içki vardır. Bundan da kimsenin öldüğünü görmedim. Kaçak içki o tarihler de normal içkiden daha ucuzdu. Kaçak olduğu bilinerek alınıyordu. Sadece teknelerde değil, otellerde de kullanılmakta. Suriye’den geldiği söyleniyordu. Merdiven altı üretim olup olmadığını bilemem.”

Eşi ihbar etti

Hüseyin Hoca’nın, eşi Belgin’i iki çocuğunu da elinden alacağı yönünde tehdit ettiği ve bu tehditin ardından Belgin Hoca’nın 34 bin bandrolü polise verdiği ortaya çıktı. Hüseyin Hoca’nın tutuklanmasının ardından, polise teslim edilen bandrollerin bir kısmının, Rus rehberlerin ölümüne neden olan sahte içkileri satan Naz İçeçek şirketinin içkilerinin üzerinde bulunduğu da ortaya çıkmıştı.



'Suçlamaları kabul etmiyorum'

Mister Burdon’un istanbul’daki ana dağıtıcısı Anemon şirketinin sahibi İlker Atacan da son duruşmada çarpıcı bir ifade verdi. sahibi olduğu şirketin aslında bir tabela şirketi olduğunu söyleyen Atacan, şirketi yöneten kişinin ise MNG Gıda’nın sahibi Hüseyin Hoca olduğunu söyledi. Atacan şunları kaydetti: “Suçlamaları kabul etmiyorum. Şirketim tabela şirketi. Benim adıma vekalet ile Hüseyin Hoca şirketi yönetiyor. Bandrolleri alan Murat Çolakoğlu’dur. Faturaları yazan Murat Çolakoğlu’dur. Hüseyin Hoca ile bağlantımı sağlayan Murat Çolakoğlu’dur. Beraatimi istiyorum. Ben imalatçı değilim. Tahsilatçı da değilim. Hüseyin Hoca’nın eşi Belgin Hoca bu husuları doğrulamıştır.”