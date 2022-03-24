Gazeteci Saymaz’ın “meslektaş dayanışması görüyoruz” sözleri ile ilgili suç duyurusunda bulunan hâkim, davadan çekinme kararı aldı

T24 Ankara

Kayseri’de savcı İlker Vural’ın hastane basmasını haberleştirdiği gerekçesiyle gazeteci İsmail Saymaz’ın yargılandığı dosyaya bakan hâkim, davadan çekinme talebinde bulundu. Davanın son celsesinde, Saymaz hakkında “bir meslektaş dayanışması olduğunu görüyoruz” şeklindeki sözleri nedeniyle “mahkemeye hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulanan hâkim, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından, bu soruşturmada “şikayetçi” sıfatının bulunmasını göstererek davadan çekinmeyi istedi. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi de talebi yerinde bularak Demiraslan’ın davadan çekinmesine karar verdi.

“Meslektaş dayanışması” sözüne suç duyurusu

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında savcı İlker Vural’ın Kayseri’de hastane basmasını haberleştirdiği gerekçesiyle “kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak” iddiasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın Niğde 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Aralık ayındaki son celsesine Saymaz ve avukatları İstanbul’dan SEGBİS ile bağlandı. Saymaz, savunması sırasında dosyanın müştekisi olan Savcı Vural’ın duruşmaya getirilmemesine tepki gösterdi. Saymaz, “Savcı kendi meslekten gelen gücünü nasıl bir noktada hastanede kullanmış ise de şu an Niğde’de dava açtırarak kendi kişisel gücünü benim üzerimde kullanıyor. Bir meslektaş dayanışması olduğunu görüyoruz. Savcı beyin kendisi bir kez olsun duruşmaya gelmemiştir. Kendisi ile hiç yüzleşmedik” dedi. Duruşma savcısı Gülşah Sürmeli de Saymaz’ın bu sözlerinin mahkemeye hakaret olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Talebe karşı söz alan Saymaz, “Bunlar meslek dayanışmasıdır. Hakim ve savcıyı reddedeceğiz” dedi.

“Yokluğumuzda duruşmaya devam edildi”

Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan da, “Biz duruşma günü verildikten sonra SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeniyle sesinizi duyamadık. Yokluğumuzda duruşmaya devam ettiğinizi görüyoruz, yokluğumuzda neler olduğunu açıklanmasını istiyoruz. Buna ilişkin görüntü kayıtlarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Savcının talebini kabul eden Mahkeme Hakimi Aslı Demiraslan da Saymaz hakkında Niğde Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme çekinme talebini kabul etti

Suç duyurusu üzerine başlatılan ve Hakim Demiraslan ile Savcı Sürmeli’nin mağdur olarak yer aldığı soruşturma kapsamında savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu kararın ardından Hakim Demiraslan, takipsizlik kararında mağdur sıfatının bulunması ve bu haliyle mahkeme hakimi olarak davaya bakmasının tarafsızlığını şüpheye düşüreceği gerekçesiyle dosyadan çekinme talebinde bulundu. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi de talebi yerinde bularak Hakim Demiraslan’ın davadan çekinmesine karar verdi.