Gazeteci Ruşen Takva, Roza Metîna haklarında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan davadan beraat etti

Gazeteci Ruşen Takva ve Roza Metina "örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan davadan beraat etti. Gazeteci Hatice Şahin, “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması 26 Ocak 2022 tarihine erteledi. Takva, mahkemede söz alarak "Halkların Demokratik Partisi, demokratik hakkını kullandı. Ben de gazeteci olarak bu yürüyüşü takip ettim. Ortada bir suç yok. Gazeteci değil protestocu olarak orada olsaydım yine suç olmayacaktı.” dedi.

Ruşen Takva, Van’da düzenlenen bir basın açıklamasını ve yürüyüşü gazeteci olarak takip ettiği için “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ile suçlandığı davanın bugün görülen duruşmasında beraat etti. Öte yandan Gazeteci Roza Metina da hakkında DTK delegesi olduğu iddiası ve KHK ile kapatılan Kürt Yazarlar Derneği üyesi olup evinde yasaklı kitaplar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın bugün görülen karar duruşmasında beraat kararı verildi. Ayrıca gazeteci Hatice Şahin'in "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 26 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gecikmeli olarak başlayan davanın ikinci duruşmasında, “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “2911 sayılı Toplama ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanan Ruşen Takva ile avukatları Burcu Şeber ve Mahmut Kaçan hazır bulundu. Birçok gazetecinin de dayanışma amaçlı katıldığı duruşma kimlik tespiti ile başladı.

Savcılık Takva’nın beraatine karar verilmesini talep etti

Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği'nin web sitesinde yer alan habere göre, Takva hakkında, beş yıldan uzun süredir eylem ve etkinliklerin yasak olduğu Van’da 8 Ocak 2021 tarihinde düzenlenmek istenen bir basın açıklaması ve yürüyüşü takip ettiği için açılan davanın iddianamesinde Takva’nın, “yürüyüşü düzenleyen ve yöneten konumunda olduğu” ve “uyarılara rağmen yasal olmayan gösteri ve yürüyüşe devam ettiği” iddia edilerek gazeteci hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kimlik tespitinin ardından savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Takva’nın gazeteci kimliğiyle orda bulunduğuna dikkat çeken savcılık, isnat edilen suçlamalar için yeterli delilin oluşmadığını belirterek Takva’nın beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan Takva, mütalaaya katıldığını söyledi ve mevcut dosyanın dava konusu edilemeyeceğini ekledi. Daha sonra söz alan avukat Kaçan da mütalaaya katıldığını söyleyerek, “Müvekkil olay yerinde gazeteci olarak yürüyüşü takip etmiştir. Yürüyüşün düzenlenmesinde hiçbir rolü yoktur. Suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Avukat Şeber de iddianamenin “zorlama” olduğunu belirterek, “Kimlik tespiti kısmını çıkardığımızda iki sayfa kalıyor” dedi ve beraat taleplerini yineledi.

"Gazeteci değil protestocu olarak orada olsaydım yine suç olmayacaktı"

Tekrar söz alan Takva şunları ekledi:

“Halkların Demokratik Partisi, demokratik hakkını kullandı. Ben de gazeteci olarak bu yürüyüşü takip ettim. Ortada bir suç yok. Gazeteci değil protestocu olarak orada olsaydım yine suç olmayacaktı.”

Mahkeme heyeti Takva'nın tüm suçlardan beraatine karar verdi

Savunmaların ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle” gazetecinin tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Gazeteci Roza Metina beraat etti

JinNews Kürtçe haber editörü ve Kürt PEN üyesi Roza Metina hakkında; Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olduğu iddiası ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kürt Yazarlar Derneği üyesi olup evinde yasaklı kitaplar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması da bugün görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya gazeteci Metina katılmazken, avukatı Resul Temur salonda hazır bulundu. Duruşma sırasında çevik kuvvet polislerinin salon içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Duruşmaya ara vermeksizin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metina’nın üzerine atılı “silahlı örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Metina hakkında verilen bütün adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

Gazeteci Hatice Şahin'in davası 26 Ocak'a ertelendi

Gazeteci Hatice Şahin’in “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması ise 11 Ekim'de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Şahin hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek davayı 26 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Gazeteci Hatice Şahin’in “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın bugün görülen altıncı duruşmasına gazeteci Şahin katılmazken avukatı Resul Temur hazır bulundu. Basın ve gözlemciler ise duruşma salonuna alınmadı.