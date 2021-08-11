Gazeteci Raffi Hermon Araks hayatını kaybetti

Bir süredir Ermenistan'da çalışmalarını sürdüren gazeteci Raffi Hermon Araks, geçen hafta geçirdiği bağırsak düğümlenmesi nedeniyle girdiği ameliyatta kalp yetersizliğinden hayatını kaybetti.

Araks, Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, bünyesindeki Türkçe servisini yönetiyor, Youtube programları ve podcast yayınları hazırlıyordu.

Podcast yayınlarının ilki 1 Temmuz 2021, Perşembe günü ‘Raffi Hermon Araks’ın sohbet konuşmaları’ başlığıyla yayınlanmıştı. Araks programı “Türkiye’de, Ermenistan ve Ermeniler hakkında bilgi, haber, gelişmeler ile ilgilenen çok farklı izleyicilere, insanın gözüne bakarmış gibi bir sıcaklık vermeye çalışan, nüktedan, düşünerek eğlendiren, temiz bilgiler sunulacak" sözleriyle tarif etmişti.

Raffi Hermon Araks kimdir?

Raffi Hermon Araks 2 Eylül 1958 yılında, İstanbul’da doğdu.

1980 yılında, Şişli Lisesi’nden mezun oldu. Agos'un ilk muhabir/yazarlarındandı. Pandomim, tiyatro, vokal oyunculuğu gibi gösteri sanatlarında aktif rol aldı. 1980’de Paris’e öğrenci olarak gitti, sinema ve doğu dilleri ve uygarlıkları fakültelerinde öğrenim gördü ve INALCO’dan mezun oldu.

Araks, Türkiye’de Marmara Ermenice günlük gazetede mesleğe başladı, sonra sırasıyla, Vatan, Demokrat, Cumhuriyet, Politika, Özgür Gündem, Özgür Bakış, Yeni Gündem, Yeni Aktüel, Agos, Harman ve Star gazetesi hafta sonu EK’te çalıştı. Araks Paris’te Dışişleri Bakanlığı ve Elysée Cumhurbaşkanlığı Saray’ında gazetecilik yaptı.

Bir dönem T24'e de yazılar yazan Araks; Adalar Belediye Meclisi üyeliği yaptığı sıralarda başkanlığa da vekâlet etti. Araks Luys TV'de de yorumculuk yapıyordu.