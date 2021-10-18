Gazeteci Peter R. de Vries cinayeti: Zanlıların DNA örnekleri cinayet silahında bulundu

Hollanda'nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Peter R de Vries'e yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan Delano Geerman ve Emil Eigert'in DNA örneklerinin cinayet silahında bulunduğu belirlendi.

Cinayet sonrası, tetikçilikle suçlanan Geerman'ı otomobiliyle kaçıran Polonya uyruklu Egiert'in, saldırıdan 1 hafta önce olay yeri civarında keşif yaptığı ortaya çıktı.

Amsterdam'da katıldığı bir televizyon programı çıkışında 6 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan araştırmacı gazeteci Peter R de Vries, 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano Geerman ile 35 yaşındaki Kamil Eigert, Pazartesi günü hazırlık duruşması için Amsterdam'da hakim karşısına çıktı.

Savcı, cinayet zanlısı Delano Geerman DNA'sının gazeteci de Vries'in vurulduğu silahta bulunduğunu açıkladı. Zanlıların olaydan sonra kaçtığı Renault marka otomobilin arka koltuğunda bulunan makinalı tüfekte de, hem Geerman hem de Kamil Eigert'in DNA izlerine rastlandı.

Olay sonrası yapılan araştırmada, zanlının ellerinde de barut izleri bulundu. Eigert'in avukatı, DNA ve barut izlerinin, müvekkilinin arka koltuktan bir şey almak istediği sırada bulaşmış olabileceğini öne sürdü.

Araçta, cinayet silahının yanı sıra, zanlının olay sırasında giydiği kıyafetler ve kaçış sonrası otomobili ateşe vermek için bir bidon benzin de bulundu.

Savcılık, soruşturma sırasında tanık ifadeleri, telekom verileri, MOBESE kayıtları ve adli tıp raporlarından yararlandı.

Savcıya göre, cinayet sonrası Delano Geerman'ın olay yerinden kaçıran sürücü Emil Eigert, 28 Haziran'dan itibaren, olay yeri civarından keşif yaptı. Eigert, Hollandalı gazetecinin aracını bıraktığı otoparkı 3 kez kontrol etti.

Delano Geerman, mahkemede susma hakkını kullanarak, sessiz kaldı. Kamil Eigert ise cinayet planı hakkında hiçbir şey bilmediğini savunarak, sadece kendisine Geerman'ı Rotterdam'dan alıp, Amsterdam'a götürmesinin söylendiğini anlattı.

Amsterdam'a vardıklarında uygun bir park yeri aramak için birkaç tur attığını söyleyen Eigert, Delano Geerman'ın aracına doğru koştuğunu görünce, durup binmesine izin verdiğin öne sürdü.

EPA

Eigert'in avukatı Ayşe Çimen: Müvekkilim o akşam evindeydi

Eigert'in avukatı Ayşe Çimen, 28 Haziran tarihli keşif görüntülerinde müvekkilinin bulunduğunu reddederek, o akşam evinde olduğunu savundu.

Savcıya göre, gazeteci Peter R de Vries'in öldürülmesi, itirafçı tanık Nabil B.'nin danışmanlığını yaptığı, Hollanda'nın en kapsamlı organize suç örgütü davası olan "Morengo soruşturması" ike bağlantılı.

Hollanda'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Rıdvan Taghi'nin baş sanık olduğu Morengo davasında 47 kişi yargılanıyor. Suç konusunda uzmanlaşan gazeteci de Vries, yargı süredinde, davanın itirafçı tanığı Nabil B.'nin danışmanlığını yapıyordu.

Gazeteci cinayetinin tetikçisi olduğu belirtilen Delano Geerman, organize suç örgütü lideri Taghi'ye bağlı bir cinayet şebekesinin başı olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Jaouad W.'nin kuzeni.

Savcıya göre, Geerman ve Eigert'in, Peter R de Vries cinayetinden sorumlu olduklarına dair çok sayıda kanıt bulunuyor.

Mahkeme, zanlıların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki hazırlık duruşması 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Davanın esastan görüşülmesine ise, önümüzdeki Mayıs ya da Haziran ayında başlanacak.