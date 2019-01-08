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Gazeteci Pelin Ünker'e "Paradise Papers" yazı dizisi nedeniyle hapis cezası

"Paradise Papers" yazı dizisi nedeniyle yargılandığı davada gazeteci Pelin Ünker'e 8 bin 860 lira para cezası da verildi

08 Ocak 2019 18:02

Gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın çocuklarının Malta’daki off-shore şirketleriyle ilgili "Paradise Papers" yazı dizisi nedeniyle 8 bin 860 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı ertelemezken karar istinaf mahkemesine taşınacak.

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Gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın çocuklarının Malta’daki off-shore şirketleriyle ilgili "Paradise Papers" yazı dizisi nedeniyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. 

Yönetim değişikliğinin ardından Cumhuriyet gazetesinden ayrılan gazeteci Canan Coşkun, Twitter'da, gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan  eski Binali Yıldırım’ın çocuklarının Malta’daki off-shore şirketleriyle ilgili Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle 8 bin 860 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini ve ceza ertelenmediğini açıkladı. Coşkun kararın stinaf mahkemesine taşınacağını belirtti. 

 

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