Binali Yıldırım ve oğulları, gazeteci Pelin Ünker'e bir dava daha açtı

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Paradise Papers haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker'e 500 bin TL'lik tazminat davası açan eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları, gazeteci hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da dava açtı. Pelin Ünker, "Bekliyorduk ama önce tazminat davası açıp sonra neden ceza davası da açtılar bilmiyorum" dedi.

TIKLAYIN- Cumhuriyet'in Paradise Papers tazminatı davasında karar

Cumhuriyet Vakfı eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile eski finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker hakkında, Paradise Papers haberleri nedeniyle Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve oğulları tarafından açılan tazminat davasının ardından, Pelin Ünker'e bir dava daha açıldı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşması 27 Aralık'ta gerçekleşecek. Pelin Ünker, yeni davaya ilişkin, "Binali Yıldırım'ın avukatı 6 Eylül’de görülen tazminat davası sırasında ceza davası da açtıklarını ifade etmişti. Hakim de bunun üzerine ceza davası sonuçlanıncaya dek tazminat davasını süresiz ertelemişti. Dolayısıyla bekliyorduk. Ama önce tazminat davası açıp sonra neden ceza davası da açtılar bilmiyorum" diye konuştu.

Ceza davalarının sonucu beklenecekti

500 bin liralık tazminat talebiyle ilgili karar için ceza davalarının sonucunun beklenmesine karar verilen davada (6 Eylül) "Görülen dava manevi tazminat davası olup, aynı yayın ile ilgili şikayetler üzerine açılmış davalar ve başlatılan soruşturmalar mevcuttur. HMK 165/1 maddesi gereğince dosyanın duruşmadan çekilmesine, ceza davalarının sonuçlarının beklenmesine karar verildi" denilmişti.

HMK 165/1:

(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.

(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir.

Ne olmuştu?

380 gazetecinin yer aldığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), geçen yıl off-shore hesapları üzerinden 'vergi cenneti' olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçınan şirket ve isimleri gösteren Panama Belgeleri'nin ardından dünyanın en güçlü ve zenginlerinin yatırımlarına ilişkin gizli bilgileri "Paradise Papers" (Cennet Bahçeleri) adıyla 2017'de kamuoyuna açıkladı.

Paradise Papers olarak adlandırılan, off-shore hizmet sağlayıcıları Appleby ve Asiaciti ile 19 farklı yargı alanındaki kayıtlardan oluşan 13.4 milyon belge arasından Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın şirketlerinin de olduğu iddia edildi.

Paradise Papers 13.4 milyon belgeden oluşuyor

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin elde ettiği ve ortak bir çalışmayla incelenmesi için Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsuyumu (ICIJ) adlı kuruluşla paylaştığı belgeleri inceleyen kuruluşlar arasında Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi bulunuyor.

Dünya çapında 19 'vergi cennetini' kapsayan belgelerde, son 70 yılda yapılan işlemler içeriliyor. Yaklaşık 1.4 terrabaytlık veri hacmine ulaşan 13.4 milyon belgeden oluşan "Cennet Belgeleri", "Panama Belgeleri"nden sonraki ikinci en büyük veri sızdırılma olayı olarak nitelendiriliyor.

Üzerinde son bir yıldır 380 gazetecinin inceleme yaptığı "Cennet Belgeleri"nde elde edilen bulguların, bir hafta boyunca projede yer alan basın kuruluşları tarafından yayımlanacağı bildirildi.

Belgelerin çoğunluğunun Bermuda merkezli Appleby adlı hukuk firmasından sızdırıldığı kaydediliyor.