Cumhuriyet'in Paradise Papers tazminatı davasında karar

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker hakkında, Paradise Papers haberleri nedeniyle Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve oğulları tarafından açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, 500 bin liralık tazminat talebiyle ilgili karar için ceza davalarının sonucunun beklenmesine karar verdi.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tarafları avukatları temsil etti. İlk duruşması 17 Temmuz’da gerçekleştirilen davayla ilgili olarak mahkeme ceza davalarının olduğunu hatırlattı.

Ceza davalarının sonucu beklenecek

"Görülen dava manevi tazminat davası olup, aynı yayın ile ilgili şikayetler üzerine açılmış davalar ve başlatılan soruşturmalar mevcuttur. HMK 165/1 maddesi gereğince dosyanın duruşmadan çekilmesine, ceza davalarının sonuçlarının beklenmesine karar verildi" denildi.

HMK 165/1:

(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.

(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir.