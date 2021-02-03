Gazeteci örgütleri Kadıköy'deki eylemi takip eden gazetecilere yönelik polis saldırısını kınadı: "Gazetecilerin mesleklerini yapmaları sistematik olarak engelleniyor"

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Boğaziçili öğrencilerin protestolarına destek için İstanbul-Kadıköy'de düzenlenen eylemi takip eden gazetecilere yönelik polisin saldırısı meslek örgütlerince kınandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır" dedi.

Yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kadıköy'deki eylemi takip eden Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Murat Erkmen'in yaralanmasını kınayarak '“Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor dönemde gazetecilerin mesleklerini yapmaları sözlü ve fiziksel saldırılarla sistematik şekilde engellenmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Reformların yeniden konuşulduğu bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi ile tüm üniversitelerdeki gençlerin ihtiyaçlarına, itirazlarına kulak vermenin toplumsal barışa katkı sağlayacağını, bilim ve ifade özgürlüğünü geliştireceğine inanıyoruz” denildi.

Diğer yandan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da "Doğru haber ilkesi ve toplumsal olaylar karşısındaki duyarlılığından dolayı Halk TV'nin tüm emekçilerini kutluyor, dün yaralanan muhabirimiz Erdinç Yılmaz 'a ve kameramanımız Murat Erkmen'e geçmiş olsun diyor, tüm Halk TV emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.