Gazeteci Nuray Şirin Göktaş, hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Nuray Şirin Göktaş, Ankara’da hayatını kaybetti. Gazeteci Hıdır Göktaş’ın eşi olan Göktaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, 62 yaşındaki Nuray Şirin Göktaş’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Eğilmez, “Hazine Müsteşarı olduğum dönemde basın danışmanımız olarak görev yapan Nuray Göktaş’ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Başta eşi Hıdır Göktaş olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Göktaş, Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptı. Haftalık Nokta dergisinde gazeteciliğe başlayan Göktaş, Ankara’da meslek yaşamını sürdürdü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda basın müşaviri olarak görev yapmaya başlayan Göktaş, daha sonra aynı göreve Hazine Müsteşarlığı’nda devam etti. Makedonya Büyükelçiliği’ne Hazine müşaviri olarak atanan Göktaş, bu görevinin ardından noterliğe başladı. Göktaş, emekli olduktan sonra gazeteci eşi Hıdır Göktaş’la birlikte Alaçatı’da yaşadı.

T24 olarak Nuray Şirin Göktaş’ın eşi gazeteci Hıdır Göktaş ve kızları Sera Şirin Göktaş ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.