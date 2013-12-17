T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Nedim Şener: Cemaat aleyhine konuşmamam için tehdit ediliyorum

2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir yıl tutuklu kalan gazeteci Nedim Şener, polisin kendisine komplo kurduğunu iddia etti

17 Aralık 2013 13:48

Gazeteci Nedim Şener, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a suikast düzenleyeceği ihbarı yapıldığı için dinlendiğini ve bu ihbarın polis tarafından yapıldığını iddia etti. Cnn Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Nedim Şener ayrıca, Fethullah Gülen cemaati aleyhine konuşmaması için tehdit edildiğini söyledi. Şener, cemaat mensubu bir emniyet müdürünün kendisine haber göndererek, "Büyük bir savaş var. Nedim kendisine dikkat etsin, arada kalacak" dediğini belirtti.

3 Mart 2011'de Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili olarak sahte deliller üretildiğini iddia eden Şener şunları söyledi:

"Polise M. Yılmaz imzalı bir ihbar gitmiş. İhbarda ben, Binnaz Toprak ve Hakan Altınsay, Başbakan Erdoğan 'ın oğlu Bilal Erdoğan'a suikast düzenleyeceğimiz yazılıyor. Polis bu ihbarla Zekeriya Öz'e gidip benim telefonlarımı dinlemek için izin aldılar. Bu izin üzerine benim ev ve işyeri telefonların dinlendi, bir şey çıkmadı. Hiçbir şey bulamadılar, dinlemeyi kestiler."

"Bu ne zaman oldu biliyor musunuz? Hrant Dink kitabından hemen sonra. Başbakan'ın oğluna suikast düzenleyen ekibin içinde bulunduğum iddiasıyla beni dinliyorlar. Bu ihbarı kim yapmış olabilir. Polis yaptı. Başka kim yapacak. İhbarı yaptı, sonra bu ihbarla gidip telefonumu dinledi."

"Bu ihbar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Telefonlarımı dinlemek için uydurdular. Muhtemelen bir polis yaptı. Sonra da gidip Zekeriya Öz'den beni dinlemek için izin aldı. Bu yargı sürecine girmedi. Kafasına göre iş yapıyorlar. Bu bilgi suçlamaya konu olmadı ama iddianamenin eklerinde var. Dinlemek için yasal dayanak oluşturdular böylece."

 

'Tehdit ediliyorum'

 

Şener, yakın bir zamanda kendisine gelen telefonda "cemaat aleyhinde konuşmaması için tehdit edildiğini ve bununla ilgili telefondaki sesi kaydedip savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şener, cemaatten bir emniyet müdürü tarafından da birkaç gün önce kendisine haber gönderildiğini "Büyük bir savaş var, Nedim salağı kendine dikkat etsin, arada kalacak" diye tehdit ettiğini de açıkladı.

ETİKETLER

nedim şenercemaatpolissavcızekeriya öztelefondinlemetehditihbar

İlgili Haberler

Oda Tv davasında Ahmet Şık ve Nedim Şener'e 375 gün sonra tahliye

Oda Tv davasından yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir tutuklu olarak yargılanan gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener tahliye edildi

Nedim Şener cezaevi günlerini anlattı: 2 bin kilometre yürüdüm

Cezaevini mukavva bir kutuya benzeten Nedim Şener, “Kutuya konmuş civciv gibisiniz. Zaten şaşkınlığınız da ona benziyor" dedi.

Nedim Şener: Aldığım ödül Türkiye'deki yönetim için utanç kaynağı olmalı

Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü Nedim Şener'e verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24