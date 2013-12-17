Gazeteci Nedim Şener: Cemaat aleyhine konuşmamam için tehdit ediliyorum

Gazeteci Nedim Şener, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a suikast düzenleyeceği ihbarı yapıldığı için dinlendiğini ve bu ihbarın polis tarafından yapıldığını iddia etti. Cnn Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Nedim Şener ayrıca, Fethullah Gülen cemaati aleyhine konuşmaması için tehdit edildiğini söyledi. Şener, cemaat mensubu bir emniyet müdürünün kendisine haber göndererek, "Büyük bir savaş var. Nedim kendisine dikkat etsin, arada kalacak" dediğini belirtti.

3 Mart 2011'de Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili olarak sahte deliller üretildiğini iddia eden Şener şunları söyledi:

"Polise M. Yılmaz imzalı bir ihbar gitmiş. İhbarda ben, Binnaz Toprak ve Hakan Altınsay, Başbakan Erdoğan 'ın oğlu Bilal Erdoğan'a suikast düzenleyeceğimiz yazılıyor. Polis bu ihbarla Zekeriya Öz'e gidip benim telefonlarımı dinlemek için izin aldılar. Bu izin üzerine benim ev ve işyeri telefonların dinlendi, bir şey çıkmadı. Hiçbir şey bulamadılar, dinlemeyi kestiler."

"Bu ne zaman oldu biliyor musunuz? Hrant Dink kitabından hemen sonra. Başbakan'ın oğluna suikast düzenleyen ekibin içinde bulunduğum iddiasıyla beni dinliyorlar. Bu ihbarı kim yapmış olabilir. Polis yaptı. Başka kim yapacak. İhbarı yaptı, sonra bu ihbarla gidip telefonumu dinledi."

"Bu ihbar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Telefonlarımı dinlemek için uydurdular. Muhtemelen bir polis yaptı. Sonra da gidip Zekeriya Öz'den beni dinlemek için izin aldı. Bu yargı sürecine girmedi. Kafasına göre iş yapıyorlar. Bu bilgi suçlamaya konu olmadı ama iddianamenin eklerinde var. Dinlemek için yasal dayanak oluşturdular böylece."

'Tehdit ediliyorum'

Şener, yakın bir zamanda kendisine gelen telefonda "cemaat aleyhinde konuşmaması için tehdit edildiğini ve bununla ilgili telefondaki sesi kaydedip savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şener, cemaatten bir emniyet müdürü tarafından da birkaç gün önce kendisine haber gönderildiğini "Büyük bir savaş var, Nedim salağı kendine dikkat etsin, arada kalacak" diye tehdit ettiğini de açıkladı.