"Bu okuldan mezun olanların 4 mesleği oluyor, hemen iş buluyor"

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Necdet Doğan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilen 'teorik ve uygulamalı eğitim'i kaleme aldı. Yayımlanan haberin, "Bu liseyi bitirenlerin işi hazır. Yozgat'ta plastik teknolojileri ve iklimlendirme sistemleri alanında eğitim veren meslek lisesinin öğrencileri, işsizlik sorunu yaşamıyor" ifadelerinden dolayı ilgisini çektiğini söyleyen Doğan, "Okulun öğrenci temsilcisi ve son sınıf öğrencisi Furkan Hamza Şahiner, okulundan ve bölümünden çok memnun olduğunu söylüyor. Şahiner, 'İş olanağı yüksek bir okul. Şu anda benim elimde nereden baksanız dört tane mesleğim oldu. Türkiye'de sayılı okullardan birisi olduğu ve mezun sayısı az olduğu için iş imkânı da yüksek bir okul' diye ekliyor. Bu söylenenleri çok beğendim. Kendisine güvenen insanların yaptığı konuşmalar. Yazılıp çizilen sorunlu eğitim haberlerinin yanında ilaç gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Necdet Doğan'ın, "Okulunuzun bahçesinde mendil kapmaca oyun alanı var mıydı" başlığıyla yayımlanan (6 Mart 2016) yazısı şöyle:

"Adana'dan gelen haberi okuyunca çok sevindim.

Adana'da, haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen, cezalarının son bir yılı denetimli serbestlik tedbirine çevrilen yedi hükümlü, kentteki bazı ilk ve ortaokulların bahçesine "sek sek", "yağ satarım bal satarım", "köşe kapmaca", "yakan top", "üç taş", "tombik", "labirent" ve "mendil kapmaca" gibi oyun alanlarının saha çizimini yapmış.

Öğrenciler, okul bahçesinde geçirecekleri boş vakitlerinde geleneksel oyunları oynayarak eğlenceli dakikalar yaşasınlar diye."



"Topluma kazandırmak için"



"Okullardan gelecek talep doğrultusunda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile irtibata geçilerek hükümlülerin topluma kazandırılmaları sürecini hızlandırmak amacıyla oyun saha çizimi çalışmalarına devam edebileceği bildiriliyor.

Uygulama sadece Adana'da değil başka illerde de yapılıyormuş. Şimdi kendi okul günlerinizi düşünün. Böyle bir okul bahçeniz olmasını istemez miydiniz?

Düşünen, yapan sağolsun."



Gönüllü ressam, okulların duvarlarına hayat veriyor



"Her şey, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan, Galatasaray taraftarı Sinan Gençelli'nin (28) İstanbul'da oynanan Galatasaray-Juventus maçında tribünde ressam Fatih Küçük (29) ile tanışmasıyla başlamış.



Gençelli, gönüllü olarak okul duvarlarına resimler çizdiğini söyleyince Fatih Küçük'ü mahallesine davet etmiş. Bir süre sonra ressam Fatih Küçük, davete icabet etmiş ve Sarıgöl'e gelerek Ahmet Yoldaş İlköğretim Okulu'nun duvarlarına çeşitli figürler çizmiş.



7 ülkede 200 okulda resim çizdi



Ressam Fatih Küçük,"The beatiful Word with art" kampanyası çerçevesinde 7 ülkede gönüllü olarak 200'ü aşkın okulda okul duvarlarına çocukların sevdiği ülkelerin masal kahramanlarının resimlerini çizdiğini söylüyor. Buradan Belçika'ya gidecek ve oradaki okullarda da çizimler yapacakmış.

Fatih Küçük kardeşimiz çocuklarımıza güzel hayaller yaşatarak ne büyük iş yapıyor."



Bu okuldan mezun olanların 4 mesleği oluyor, hemen iş buluyor



"Bu liseyi bitirenlerin işi hazır. Yozgat'ta plastik teknolojileri ve iklimlendirme sistemleri alanında eğitim veren meslek lisesinin öğrencileri, işsizlik sorunu yaşamıyor." Bu cümle ile başlayan haberi sizin gibi ben de merak ettim.



Yozgat Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, "İş yeri sahipleri, sadece son sınıf öğrencileri ile değil, ara sınıflardaki öğrencilerle de stajı kendi fabrikalarında yapmaları ve daha sonra orada işe başlamaları konusunda bağlantı kuruyor" dediği için ilgim daha da arttı.

Okulun adı, Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009'da eğitime açılmış.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş bu tür meslek liselerinin kalifiye eleman yetiştirilmesi için büyük önem taşıdığını, okulun kendi alanında en iyisi olması için çaba sarf ettiklerini söylemiş.

Okulda öğrencilere teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim veriliyormuş. Plastik teknolojileri bölümünde geri dönüşümden gelen malzemeler CNC tezgahlarında istenilen ürüne dönüştürülebiliyormuş. Tesisat bölümünde de özelikle doğalgaz tesisatı konusunda çalışma yapılıyormuş.



Müdür Kuş, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mezun olan öğrencilerimizin istihdam konusunda hiçbir problemleri yok. Şu an itibarıyla son sınıf öğrencilerimizin tamamının yüksek ücretle işleri hazır. Özellikle staj yaptıkları fabrikalarda okulları biter bitmez iş imkânı buluyorlar. Öğrencilerimize okul bittikten sonra iş yeri açma belgesi veriyoruz. Bu belgeyle dilerlerse kendi iş yerlerini rahatlıkla açabiliyorlar. Gerçekten buradan kalifiye eleman olarak mezun oluyorlar. Gittikleri fabrikalarda, iş yerlerinde acemilik çekmiyorlar. Bu sektörlerde Türkiye'nin ara eleman ihtiyacını bu okuldan karşılıyoruz."



300 öğrenci mezun olmuş



Okul müdürü Efendi Yılmaz da okullarından bugüne dek 4 dönemde 300 civarında öğrenci mezun ettiklerini, bunların yüzde 80'inin mezun olduktan sonra işe başladığını, yüzde 20'sinin de üniversite veya askeri okul eğitimine devam ettiğini bildirdi.

Öğrencilerinin eğitim gördükleri alandaki her işi yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz şunları anlatmış: "Burada kalifiye eleman yetiştiriyoruz. Kaynak yapabilen, CNC makinesi kullanabilen, torna tezgahı kullanabilen bir kişi işsiz kalmıyor. Okulumuzda şu anda 150 öğrenci eğitim görüyor. Bir insan işsiz kalmak istemiyorsa iyi bir meslek sahibi olmak istiyorsa bize gelip bizi tanıması lazım."

Okulun öğrenci temsilcisi ve son sınıf öğrencisi Furkan Hamza Şahiner de okulundan ve bölümünden çok memnun olduğunu söylüyor. Şahiner, "İş olanağı yüksek bir okul. Şu anda benim elimde nereden baksanız dört tane mesleğim oldu. Türkiye'de sayılı okullardan birisi olduğu ve mezun sayısı az olduğu için iş imkânı da yüksek bir okul" diye ekliyor.

Bu söylenenleri çok beğendim. Kendisine güvenen insanların yaptığı konuşmalar. Yazılıp çizilen sorunlu eğitim haberlerinin yanında ilaç gibi geldi. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Haberi yapan AA muhabiri arkadaşımız Yakup Salman'a da teşekkürler."