Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürülen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı. Gazetecilere aldıkları 4 yıl 8 aylık hapis cezalarına denetimli serbestlik hükümleri uygulandı. MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılan iki gazeteci bugün teslim olmuştu.

Avukat Hüseyin Ersöz, akşam saatlerinde gazetecilerin serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ersöz’ün paylaşımı şöyle:

“Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.”

Ersöz, gazetecilerle serbest kaldıklarında çektikleri bir fotoğrafı da paylaştı.

"MİT mensubu haberleri" davasında yargılanan ve cezaları onanan gazetecilerden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne teslim olmaya gitmiş ve Adliyedeki işlemlerin ardından Ağırel ve Pehlivan Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Manisa'da tutuklanan Hülya Kılınç da cezaevine gönderildi. Kılınç'ı "Ahlak Masası" yelekli polis götürdü, bu şekilde basına görüntü verildi.

Murat Ağırel Twitter hesabından, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın" paylaşımını yaptı.

"Susmayız, korkmayız, asla da alışmayız"

Hapis cezası kesinleşen Ağırel teslim olmadan önce Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ağırel, “Teslim olacağız, sonucunu hep birlikte göreceğiz. Üzücü. Türkiye’de hukukun siyasetle bir arada olmaması, anılmaması gerekiyor. Ülkemiz adına utanç verici durumlar yaşanıyor. Hukuk söyleyeceğini söylemiştir. Biz de hakkımızı hukuk yoluyla arayacağız. Gazeteciler kaçma şüphesiyle tutuklanır ya, gerçek gazeteciler kaçmazlar. Varsa suçları yargıda hesabını verirler. Bizler gazeteciyiz, kalemimizi namus biliriz. Susmayız, korkmayız, asla da alışmayız.” dedi.

“AYM ve AİHM’e gideceğiz"

Ağırel sözlerini şöyle sürdürdü:

“AYM ve AİHM’e gideceğiz. Dosyaya hâkim olan bir kişinin bu şekilde kararını olmayacağını net şekilde görürler. Hukuk varsa ülkemizde eğer. Düşünün ki biz iki tane vatan evladını Libya’da şehit olmasından sonra ifşa ettiğimiz gerekçesiyle ceza aldık. Daha önce cezaevinde kalmamız için casusluk suçlaması adledildi bize, bundan beraat ettik. Sonra dendi ki fotoğrafları ifşa ederek bu suça sebebiyet verdiniz. Bu fotoğrafların zaten paylaşıldığını sunduk. Niyet beslendi. Bu bir niyetnamedir. Biz bunun MİT mensuplarının ifşasından olmadığını biliyoruz. Biz o gün iki vatan evladının şehadetini yüceltmek için attığımız bir Twitter mesajında sergilediğimiz tavır onların maneviyatına duyduğumuz saygıydı. Şimdi bugün Libya’daki vatan evlatlarımızın şehit olmasına sebebiyet veren kişi, darbeci Hafter’i biz ülkemizde ağırlayacağımızdan bahsediyoruz.

Ona silah, bomba, füze satan BAE. 15 Temmuz’da 250 vatan evladını şehit eden, o olayın finansörü diye adledilen, ki bunu ben söylemiyorum, devlet kaynakları, gazeteler söylüyor. O kişiler top atışlarıyla karşıladık. Şimdi de Cumhurbaşkanımız da orada. Bugün biz o kişilerin şehit ettikleri evlatlarını andığımız için cezaevine gireceğiz."

Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" ifadesini kullandı.

Adliyede, teslim olmak için bekleyen Barış Pehlivan, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Bugün ben cezaevine teslim oluyorum ancak bu benim çok iyi bildiğim bir hikâye. 11 yıl önce Zekeriya Öz’ün kararıyla İstanbul Emniyeti’nde bu sabahı karşılamıştım. Bir başka 15 Şubat sabahı cezaevine teslim oluyorum. Ben hep buradayım ama hukuksuzluğu yapanlar yaptıklarına sahip çıkamıyorlar. Bugünler gelip geçtiğinde geriye daha özgür bir ülke ve özgürlük için mücadele edenler kalacak.” diye konuştu.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, "İnfaz savcılığı şimdi kapalı ceza infaz kurumuna sevk işlemlerini gerçekleştirecek. Kapalı cezaevinde normalde hiçbir şekilde kalmamaları lazım. Arkasından açık cezaevine sevkleri yapılacak. Açık cezaevinden covid izinleri kapsamında aynı gün içerisinde tahliye edilmeleri gerekiyor. Bu izinler bittikten sonra tekrar cezaevine gidip teslim olacaklar. Denetimli serbestliğin uygulanması İçin İnfaz hakimliğine bir yazı yazılacak. Böylelikle denetimli serbestlik uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Silivri Cezaevi’ndeki Ağırel ve Pehlivan’ın mesajlarını paylaştı.

Barış Pehlivan’ın mesajı şöyle:

“Çok iyiyim. Moralim yüksek. Olması gerektiği gibi iyi niyetli ve hukuki bir tavırla karşılaştık. Lakin bir dakika dahi içeride kalmamamız gerekiyor. Yasalar bunu emrediyor. Çok kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşacağımıza ve dışarıda yazmaya, konuşmaya devam edeceğimize inanıyorum. Destek veren, selam gönderen tüm dostlara sevgilerimle."

Murat Ağırel’in mesajı şöyle:

“Değerli dostlarım, hiç merak etmeyin, ben gayet iyiyim. Bu süreç de geçecek. Bizler gazeteciler olarak fakir fukaranın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam asla unutmayın, susmayın, korkmayın, alışmayın. Bu karanlık da mutlaka aydınlığa çıkacak.”

'MİT mensubu haberleri' davasında yargılanan gazetecilerin cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'MİT mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama suçundan; Barış Terkoğlu ve E. E. hakkında "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'MİT Mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

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