'MİT mensubu haberleri' davasında yargılanan gazetecilerin cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'Mit mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı. Yargılanan gazeteciler arasındaki Barış Pehlivan, "Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'Mit Mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

Mahkeme, tüm sanıklar hakkında 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama suçundan; Barış Terkoğlu ve E. E. hakkında "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

Mahkeme, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan verilen 4 yıl 8 ay 17 gün; aynı suçtan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezalarını da onadı.

Barış Pehlivan kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"MİT şehitlerimizin katillerinin önüne Ankara’da turkuvaz halı serilirken, cenazelerini haber yaptığım için aldığım 3 yıl 9 aylık hapis cezası onandı. Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz."

Barış Terkoğlu ise karara şöyle tepki gösterdi:

"Libya'da MİT personelini katleden silahları veren emirle kucaklaştılar. Katleden lideri önümüzdeki günlerde Ankara'da ağırlayacaklarını açıkladılar. Cenaze haberini yapan gazetecileri ise tutuklayacaklar. Vatanseverliğin ve ülkeye ihanetin resmi, güç sayesinde baş aşağı duruyor."

"Susmayın, korkmayın, alışmayın"

Hapis cezası onanan gazeteci Murat Ağırel sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Libya’da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı. Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın"