Gazeteci Melis Alphan 6 yıl önceki Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

Gazeteci Melis Alphan, 6 yıl önce Instagram'da paylaştığı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına dair fotoğraf gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Alphan hakkında 21 Mart 2015 tarihinde kişisel Instagram hesabından “Newroz Piroz Be” mesajı ile paylaştığı görsel gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 32. ACM’de görüldü.

Savcı, gazetecinin 2015 Nevruz'unda çekilmiş bir fotoğrafı paylaştığı için “örgüt propagandası yapmak” suçu uyarınca cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı. Mahkeme ise Alphan’ın beraatine karar verdi.

Beraat kararının ardından Alphan, “Zaten bu sonucu bekliyorduk. Başka şekilde olması hiçbir şekilde adalete sığmazdı. Dolayısıyla olması gereken oldu” dedi.