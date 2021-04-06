Gazeteci Melis Alphan’ın 6 yıl önceki Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılandığı dava ertelendi

Gazeteci Melis Alphan'ın 6 yıl önce Instagram'da paylaştığı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına dair fotoğraf gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Alphan'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebi kabul edildi. Duruşma 21 Mayıs'a ertelendi.

Alphan ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, Alphan’ın meslektaşlarının yanı sıra HDP Milletvekili Hüda Kaya ve RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim takip etti.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Alphan savunmasında, “Suç unsuru olarak gösterilen fotoğraf, 2015 yılında Diyarbakır’da devletin izniyle gerçekleştirilen ve TRT dahil tüm televizyon kanallarında yayınlanan Nevruz kutlamalarından bir karedir” dedi.

Alphan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlatmak isterim ki bu korsan ya da illegal bir gösteri değil, Diyarbakır Valiliği'nin onayıyla gerçekleşmiş bir toplantıydı. Haliyle ben dahil hiçkimsenin, buradan paylaşılacak bir fotoğrafın bir gün karşımıza ‘suç’ olarak dikileceği aklımıza gelmedi.

"Bugün ben buradaysam, Yeni Şafak’tan Hürriyet’e, Milliyet’ten CNN Türk’e medyanın yarısı burada olmalı"

Bugün ben buradaysam, Yeni Şafak’tan Hürriyet’e, Milliyet’ten CNN Türk’e medyanın yarısı burada olmalı. Şu anda yargılanmama neden olan fotoğraf yeni değil, ‘çözüm süreci’ denilen, hükümet ve güvenlik kurumlarının da desteklediği 2015 sürecinden kalmadır. Abdullah Öcalan’ın mektubu okunurken ve o bayraklar dalgalanırken canlı yayın yapan haber kanallarını, ertesi gün yine bayraklarla dolu görüntüleri 9 sütuna manşetten açan gazeteleri, alkış tutan iktidara yakın gazeteciler de yargılanmadı. Sanırım durum bana özel.” Herkesin yayımladığı bir fotoğrafı paylaştım diye yıllarca hapsim isteniyor. Sosyal medya hesaplarım didik didik edilerek 6 yıl öncesinden bir paylaşım bulunuyor, bağlamından koparılıp bugüne taşınıyor. Ve bunun üzerinden terör propagandası yaptığım iddia ediliyor.

"Belli ki hakkımda bir suç yaratılmaya çalışılmış"

Belli ki hakkımda bir suç yaratılmaya çalışılmış. Instagram'da bir fotoğraf paylaştım diye özgürlüğümün elimden alınmak istenmesine inanmakta zorlanıyorum. Bunu ne vicdan, ne hukuk ne de mantık izah edebilir.Hakkımdaki bu suçlamanın hakla hukukla hiçbir ilgisi yok."

Suç işlemediğini söyleyen Alphan beraatını talep etti.

Alphan'ın avukatlarından Sevgi Kalan, AYM ve AİHM kararlarına atıf yaparak, suça konu eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Av. Kalan, 2015 Nevruz’unda devletin resmi kanalı olan TRT’de Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunduğunu ancak buna yönelik herhangi bir yargılama yapılmadığına dikkat çekti. Suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Kalan, Melis Alphan’ın beraatını istedi.

Alphan'ın avukatlarından Tolgay Güvercin, öngörülebilirlik ilkesine uygun bir yargılamanın mevcut olmadığını söyledi. Güvercin, “Hukuk süreçlerle ilgilenmez bir fiil bugün suçsa yarın da suçtur. Bugün suç değilse yarın da değildir” diyerek beraat talep etti.

İddianamede, Melis Alphan’ın ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Alphan'ın avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 21 Mayıs saat 13:15’e erteledi.