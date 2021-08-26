Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, patlamaların meydana geldiği Kabil'den son durumu paylaştı: Şu an sokakta yürüyemez hale geldik; mermiler namlu ağzında

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden HaberTürk programcısı gazeteci Mehmet Akif Ersoy, patlamaların ardından kentteki son durumu aktardı. Ersoy, "Kabil’de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik" ifadelerini kullandı.

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede üst üste patlamalar meydana geldi. Patlamalarda en az 60 kişinin öldüğü 140 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Afganistan'dan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy'un tweetleri şöyle:

"Kabil’de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik.

Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında. Gerginlik had safhada.

Kabil Havalimanı saldırısını DEAŞ’ın üstlendiği bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısı artıyor.

Az önce patlamanın yaşandığı noktadaydık. Taliban’ın 313 Badri birlikleri dağılmaları için sürekli havaya ve insanların ayaklarına ateş açıyordu."

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