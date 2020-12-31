Gazeteci Kenan Akın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın, hayatını kaybetti.

Bir süredir Covid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki gazeteci Kenan Akın, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yaşamını yitirdi.

Son olarak Ortadoğu Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Kenan Akın Tercüman, Güneş, Günaydın, Sabah ve Türkiye gazetelerinde genel yayın müdürlüğü ve üst düzey yöneticiliği görevlerinde bulundu.

TGRT’nin kurucuları arasında yer alan Kenan Akın TV 8’de de Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla uzun yıllar çalıştı.