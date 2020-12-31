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Koronavirüs

Gazeteci Kenan Akın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Akın 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

31 Aralık 2020 17:16

Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın, hayatını kaybetti.

Bir süredir Covid-19  tedavisi gören 76 yaşındaki gazeteci Kenan Akın, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yaşamını yitirdi.

Son olarak Ortadoğu Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Kenan Akın Tercüman, Güneş, Günaydın, Sabah ve Türkiye gazetelerinde genel yayın müdürlüğü ve üst düzey yöneticiliği görevlerinde bulundu.

TGRT’nin kurucuları arasında yer alan Kenan Akın TV 8’de de Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla uzun yıllar çalıştı.

 

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