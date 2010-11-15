-GAZETECİ KADRİ ÖZEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Ankara'da bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından, tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) eski çalışanlarından gazeteci Kadri Özen için AA Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Özen'in eşi Emine Özen, yakınları, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Erdem Akyüz, Anadolu Ajansı'nın eski ve yeni çalışanları katıldı. AA Genel Müdürü Hilmi Bengi, törende yaptığı konuşmada, yüzünden tebessümü eksik etmeyen Kadri Özen'in, hayat dolu bir insan olduğunu söyledi. Son görüşmelerinde Özen'in bir kahve için geleceğini söylediğini ifade eden Bengi, ''Yoğun bakımdayken aradığımda onu hastaneden çıktıktan sonra kahveye beklediğimi söyleyecektim ama olmadı. Kadri Özen, bize hayat dolu kişiliğiyle daima örnek olacaktır. Şimdi o bizden Fatiha bekliyor, ruhu şad olsun'' dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de en zor konuşmalarından birini yaptığını ifade ederek, ''Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Kadri Özen iyi bir insan olmanın yanı sıra çok iyi bir gazeteciydi. Haberin peşinden koşar, sonuna kadar giderdi. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum, ruhu şad olsun'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı Erdem Akyüz ise Özen'in derneklerinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptığını belirterek, Özen'in ailesine, işine bağlı, yaşamıyla herkese örnek bir insan olduğunu kaydetti. AA eski Genel Müdür yardımcılarından İsmail Bezgin, yaşama sıkı sıkı bağlı bir insan olan Özen'in arkasından söylenecek sözlerin yetersiz kalacağını belirterek, ''Nur içinde yatsın'' diye konuştu. Eşi Emine Özen de ''Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar içimde yaşayacaksın. Kızına da çok iyi bakacağım. Güle güle git'' sözleriyle eşine veda etti. Konuşmaların ardından Özen'in naaşı törene katılanlar tarafından cenaze aracına taşınarak, Karşıyaka Camisi'ne götürüldü. Özen'in cenazesi burada kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.