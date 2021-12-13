Gazeteci İsmail Saymaz, ilahiyatçı Şenocak'a hakaret ettiği gerekçesiyle hâkim karşısında

Gazeteci İsmail Saymaz, 29 Temmuz'da Sözcü gazetesinde "Burnunu göstermeyen kadınlar ülkesi” başlığıyla yayımlanan yazısında ilahiyatçı İhsan Şenocak'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Saymaz’ın avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin, 29 Kasım’da davanın basit yargılama usulüyle görülmesine itiraz ederek açık duruşma talep etti.

Saymaz yazısında, "Şenocak, Türkiye'de iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanırdı" görüşünü savunmuştu.

Saymaz yazısında şunları kaydetmişti:

"Türk Kadın Voleybol Takımı'nın Çin karşısında elde ettiği zaferden sonra bir daha gördük. Türk halkı içtenlikle sevinirken, Taliban'ın Türkiye'de eyleme geçmemiş muadilleri yas tutup karalar bağladı.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, voleybolcuların giysisini kastederek, 'Sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın' diye tweet attı. Oysa kadınların burnunu göstermekten çekindiği bir ülke varsa, laik Türkiye Cumhuriyeti değil, Taliban Afganistan'ıdır. Şenocak, Türkiye'de iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanırdı. Örneğin çarşaf giyme zorunluluğu. Çocuk yaşta evlilik. Kadını eve hapseden ve erkeğin emrine veren bir aile düzeni. Erkek akrabası olmaksızın sokağa çıkma sınırlaması. Çalışma ve okuma yasağı. Böyle bir ülkede Şağban'ın küçük Y.A. ile nikâhlanmak istemesi suç değil, haktır. Cinsel istismardan tutuklanması ne mümkün! Mağdur… Ve belki de mazlum sayılacaktır."