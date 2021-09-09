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Medya

Gazeteci İsmail Saymaz yazıları nedeniyle ifade verdi

09 Eylül 2021 14:45

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 3 yazısı nedeniyle ifade verdiğini açıkladı. 

Saymaz, "Tekkede bir erkek müridini alıkoyan şeyh B.Ö.", "Voleybolcuların galibiyetine sevinemeyen İhsan Şenocak" ve "IŞİD’çi Merve D."  başlıklı yazıları nedeniyle ifade verdiğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Saymaz şunları kaydetti:

"Yazdığım yazılardan ötürü hakkımdaki üç şikayetten dün ifade verdim.

Şikayetçiler:

- Tekkede bir erkek müridini alıkoyan şeyh B.Ö.

- Voleybolcuların galibiyetine sevinemeyen İhsan Şenocak.

- IŞİD’çi Merve D.

Sevgili avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin’e teşekkür ederim."

ismail saymaztwitterifadeihsan şenocak
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