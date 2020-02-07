Gazeteci Hüseyin Aykol'un pasaportuna el konuldu

Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na giden Yeni Yaşam Gazetesi Okur Temsilcisi Hüseyin Aykol’un pasaportuna el konuldu. Pasaport kontrolü sırasında polisler, 3 Ekim 2019 tarihinde Nüfus Müdürlüğü tarafından pasaportuna el koyma kararı verildiği belirtildi.

Bunun üzerine Aykol havalimanından geri çevrildi. Aykol, kararın gerekçesini bilmediğini, Ankara’ya gittikten sonra gerekli itirazlarda bulunacağını aktardı.

MA’da yer alan habere göre, bunun üzerine Aykol havalimanından geri çevrildi. Telefon üzerinden ulaştığımız gazeteci Aykol, kararın gerekçesini bilmediğini, Ankara’ya gittikten sonra gerekli itirazlarda bulunacağını aktardı.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 107 gün cezaevinde tutuklu kalan Aykol, yasal düzenleme sonucu 25 Ekim 2019’da tahliye edilmişti. Hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay’a gönderilen Aykol’un tamamı gazetecilik faaliyetlerinden olan 63 davası bulunuyor. Bu dosyalardan bazıları İstinaf ve Yargıtay aşamasında.