Gazeteci Hülya Kılınç da tahliye edildi

Libya'da şehit olan MİT görevlisine ilişkin olarak yaptıkları haber nedeniyle yargılanan ve cezaları onanan gazetecilerden olan ve dün cezaevine giren Hülya Kılınç, bugün tahliye edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Eylül 2020’de sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’in “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla 4 yıl 8 ay 7’şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın ise 3 yıl 9’ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022’de onanmıştı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen sanıklardan Hülya Kılınç, dün kararın infazı için dün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alınmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kılınç, cezaevine gönderildi. Kılınç bugün serbest bırakıldı.

Aynı dava kapsamında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de dün cezaevine girip tahliye olmuşlardı. Gazetecilere denetimli serbestlik hükümleri uygulanmıştı.

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Ne olmuştu?

Libya'da öldürülen MİT personeliyle ilgili Odatv'de yayımlanan haberi hazırlayan muhabir Hülya Kılınç, o dönem Odatv Sorumlu Haber Müdürü olan Barış Terkoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Mart 2020'de gözaltına alınarak tutuklandı.

Aynı günlerde Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklama talebiyle sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazıyla üçü de tutuklandı.

Tutuklanan Terkoğlu, Pehlivan, Kılınç, Çelik, Keser ve Ağırel ile yurt dışında bulunan gazeteci Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci haklarında Nisan ayında hazırlanan iddianameyle, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan" suçlandı.

İlk duruşma 24 Haziran'da görüldü ve Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kontrol şartıyla tahliye edildi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve Eren Ekinci'nin tutukluluğu devam etti.

İkinci duruşma 9 Eylül'de gerçekleşti. Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel MİT Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Gazetecilerin cezası 28 Ocak 2022'de onandı.