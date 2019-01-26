Gazeteci Hulusi Tunca hayatını kaybetti

Sabah, Star, Takvim Haber Türk, Hürriyet gazetelerinde çalışan ve 25 yıl görev yaptığı 'HEY' dergisinin bir dönem genel yayın yönetmenliğini de yapan gazeteci Hulusi Tunca, bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve sürekli basın kartı sahibi Tunca’nın cenazesi bugün (26 Ocak) Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

TGC’nin Tunca’nın vefatının adından yayımladığı mesajda, “Değerli üyemiz Hulusi Tunca’yı kaybettik. Mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hulusi Tunca’yı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hulusi Tunca’nın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hulusi Tunca kimdir?

Hulusi Tunca, 1954 yılında Bolu’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğe 1972 yılında Milliyet grubuna ait HEY Dergisi’nde başladı. Bu dergide 25 yıl Çevirmen, Muhabir, İstihbarat Şefi, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Daha sonra Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Hey GIRL adında genç kız dergisinin çıkmasına vesile oldu. Sabah, Star, Takvim Haber Türk, Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. Meslekteki çalışmaları nedeniyle aldığı birçok ödülü var. Sürekli basın kartı sahibiydi.

Kitapları:

Türk Pop Müziği Sanatçıları Ansiklopedisi (1978)

Mirkelam Nereye Koşuyor (1995)

Barış Manço: Uzun Saçlı Dev Adam- O Bir 'Masal'dı (2005)

Hey Gidi Günler - Bir Best Offf Çeksem (2007)