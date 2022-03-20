Gazeteci Hayri Tunç gözaltına alındı

Gazete Fersude Kolektifi üyesi Hayri Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Hayri Tunç daha önce de 3 kez gözaltına alınmıştı. Daha önceki ikinci gözaltısından sonra bir süre tutuklu kalan Tunç’un 2015-2016 yılları arasında çektiği haber fotoğrafları üzerinden yargılandığı davada Ekim 2020'de 2 yıl hapis cezası verilmişti.

İstanbul'daki Nevruz kutlamasını izlemek üzere Yenikapı'da bulunan Tunç'un bugünkü gözaltı gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.