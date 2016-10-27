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Medya

Gazeteci Hamza Aktan hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

Aktan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

27 Ekim 2016 22:45

“Terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenen kapatılan imc tv haber müdürü gazeteci Hamza Aktan, Bakırköy Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Aktan hakkındaki adli kontrol şartı kaldırılırken bir sonraki duruşma 10 Ocak 2017’ye ertelendi.

Adli kontrolle gazetecilik...

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, 16 tweet nedeniyle suçlanan Aktan, bu tweet’lerden dokuzunun kendisi tarafından atılmadığını belirtiyordu.

Duruşma sonrası bianet’e değerlendirmede bulunan Aktan, mahkeme heyetinin söz konusu tweet’lerin kaynağının araştırılmasına karar verdiğini söyledi.

Hamza Aktan, Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından 24 Haziran’da kabul edilmesinin ardından bianet’e yaptığı açıklamada, bu tweet’lerden yedisinin kendisinin yazdığı ve retweet’lediği mesajlar olduğunu, dokuzunun ise kesinlikle kendisiyle bağlantısının olmadığını söylemişti.

Söz konusu tweet’lerin atıldığı tarihlerde Twitter’ı hiç kullanmadığını belirten Aktan, “3 Ekim 2015 ile 26 Şubat 2016 arasında yaklaşık 5 aylık bir dönemde Twitter’da tek bir mesaj yazmadım. Ancak iddianamede Ocak 2016’ya ait 8 tweet’i benim paylaştığım öne sürülüyor. İnanılır gibi değil” demişti.

Öte yandan, Hamza Aktan’ın gözaltına alındığı 30 Nisan günü el konan cep telefonu ve iki bilgisayarı hala kendisine verilmedi. 

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