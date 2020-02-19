Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında gazeteci Hakkı Boltan gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde bulunan bazı adreslere sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi.

Baskınlarda, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Hakkı Boltan gözaltına alındı.

Boltan’ın yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü yöneticisi Abdurrahim Alçiçek de gözaltına alınan isimlerden.

Boltan ve Alçiçek’in gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri belirtildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yöneticisi Adnan Örhan’ın ise merkez Kayapınar ilçesinde bulunan evine yapılan baskınla gözaltına alındığı bildirildi.

İHD’li avukatların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görüştüğü Örhan, hakkında ifade olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ve suçlamalara dair bilgi verilmediğini söyledi.