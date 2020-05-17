Gazeteci Hakan Gülseven de gözaltına alındı

Taylan Kulaçoğlu'nun ardından bir gözaltı haberi daha geldi. RED dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven hakkında gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Hakan Gülseven, sosyal medya hesabından "Ve evet, ben de gözaltına gidiyorum! Utanç verici bir durum ama memleketin hali bu! Durumun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Açıklama yapılacaktır" diye yazdı.

Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınmasına tepki göstermişti

Hakan Gülseven, gözaltına alınmadan önce Taylan Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından şöyle tepki göstermişti:



"Şu an polisler Taylan Kulaçoğlu'nu Ayvalık'ta gözaltına aldı. Halkı öldürmekle, eşlerine-çocuklarına tecavüz etmekle tehdit eden iktidar trollerine karşı mücadele verdiği için...

Taylan’a kaç gündür saldıran troller “yakında göreceksin” diye tehditler yazıyordu. Şimdi soru şu: Devleti troller mi yönetiyor ya da devleti yönetenler aynı zamanda trollük mü yapıyor? #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir

Taylan’ı tutabilecekleri en ufak bir gerekçe yok; daha öncekiler gibi. Bırakmak zorunda kalacaklar. Ama şu an devlet bize diyor ki, “Ben Sevda Noyan’ın, Fatih Tezcan’ın devletiyim.” Mesaj tam olarak budur. Mesaj gözaltısıdır bu. #TaylanKulacoğluSerbestBırakılsın"