Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

Sosyal medyada ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline gelen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındığını duyurdu. Ayvalık’ta bulunduğu öğrenilen Kulaçoğlu, Twitter hesabından saat 16.22’de “Gözaltına alınıyorum” diye paylaşımda bulundu.

RedHack soruşturması kapsamında 2013 yılında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hack'lenmesi sonrası gözaltına alınmıştı. Kulaçoğlu bir süredir yapılan haberler ve sosyal medya saldırıları ile hedef gösterildiğini ve düğmeye basıldığını söylemişti.