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Yaşam

Gazeteci Hadi Özışık trafik kazası geçirdi

Gazeteci Hadi Özışık aşırı kar yağışı ve bozuk yol nedeniyle kaza yaptı

12 Mart 2012 13:15

 

T24 - İnternethaber yönetim kurulu başkanı ve İnternet Medyası Derneği Başkanı gazeteci Hadi Özışık trafik kazası geçirdi.

\İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı ve İnternet Medyası Derneği Başkanı gazeteci Hadi Özışık TEM otoyolu Yakacık bağlantı noktasında aşırı kar yağışı ve bozuk yol nedeniyle kaza yaptı.

Aracı üç takla atan Özışık kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Özışık hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Özışık, Twitter’dan yaptığı açıklamada iyi olduğunu belirtirken "herkese çok teşekkür ederim. Merak eden herkese tekrarlıyorum ben iyiyim yara bere yok" dedi.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde bir kaç dakika içinde bastıran kar, bölgede başka kazaların olmasına neden oldu.

 

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Hadi Özışıkİnternethaberİnternet Medyası Derneği

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