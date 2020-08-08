Gazeteci Gürkan Hacır, Muharrem İnce ve CHP'nin atacağı adımları anlattı: Kılıçdaroğlu, 'gitme' demeyecek

CHP'yi yakından takip eden gazeteci Gürkan Hacır, CHP'nin, partiden ayrılacağı ve parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce konusunda ne yapacağını ve İnce'nin de atacağı adımları anlattı.

Haber Global'de yayınlanan "Neden?" programına katılan gazeteci Gürkan Hacır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'gitme' demeyeceğini ifade etti. Hacır, "Her akşam bu saatlerde Muharrem İnce'den bir tweet de bekliyorum. İnce, tweetlerine devam edecek ve dozunu da artıracak" yorumunu yaptı.

Hacır, İnce'nin ve CHP'nin atacağı adımları şöyle açıkladı:

"Şimdi de cep telefonuma gelen bir takım mesajlar var. Kemal Bey'in 'dur gitme' demeyeceği şeklinde. Sayın Kılıçdaroğlu parti yönetimine bu konuda konuşma yasağı getirdi. Muharrem İnce'nin çıkışıyla beraber 24 Haziran seçimi aslında en temel argümanlardan birisi olacak. Buranın faturası kime kesilecek? Muharrem İnce o faturayı bir yere ciro etmenin işaretlerini veriyor. "Ben 24 Haziran'da bu sebeplerden dolayı sandıklara sahip çıkamadım" diyecek. Yani "40 bin sandık vardı, 40 bin sandıkta görevlilerimiz yoktu ve bilgi işlem birinci dakikada çöktü". Bu iddiaları vardı zaten ama bunları temellendirecek gibi gözüküyor. Belge dediği odur. Dolayısıyla CHP Genel Merkez Yönetimine '24 Haziran'da beni suçlamayın, fatura size aittir' diyecek.

Ben şunu da görüyorum, her akşam bu saatlerde Muharrem İnce'den bir tweet de bekliyorum. İnce, tweetlerine devam edecek ve dozunu da artıracak. Muharrem İnce, CHP'den ayrıldığı, kendi siyasi partisini kurduğu andan itibaren otomatikman Cumhurbaşkanı adayıdır. Bence ittifakla görüşmeleri sonuna kadar sürdürüp muhalif cephede yani Millet İttifakı'nın içinde yer alma çabasını gösterecektir. Bu konuda son derecede uyumlu davranacaktır.

Gelelim Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna. Muharrem İnce şunu yapacak, "Ben her türlü fedakarlığa hazırım" diyebilir o aşamada. Sadece 1 koşulda, "Abdullah Gül'ü siz aday gösterirseniz ben dinlemiyorum, karşısına aday olarak çıkıyorum" diyebilir. Bunu dediği anda kayma olabilir İnce'ye doğru. Çünkü Gül ismine karşı CHP tabanında büyük bir tepki var. O tepkiyi kullanmak isteyecektir Muharrem İnce."