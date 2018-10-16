Gazeteci Gökmen Ulu, Dikili için CHP'den aday adayı

İZMİR, (DHA)- GAZETECİ Gökmen Ulu, CHP\'den İzmir\'in Dikili ilçesinden Belediye Başkan aday adayı oldu.

Sözcü Gazatesi\'nde görev yapan Gazeteci Gökmen Ulu, CHP\'den İzmir\'in Dikili ilçesinin Belediye Başkanlığı aday adayı oldu. Ulu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin bildiği gibi doğduğum, yetiştiğim, hiç kopmadığım memleketim, İzmir\'in şirin ilçesi Dikili\'dir. Güzel insanların yerleştiği, aydın toplum yapısı barındıran Dikili\'de, halkımızın tevdi etmek istediği önemli bir vazife var. Aziz halkımız, belediye başkanlığı görevini üstlenmem için kuvvetli çağrıda bulunmakta. Cumhuriyet Halk Partimizin tabanıyla toplumun bütün renklerinden oluşan büyük çoğunluk hayli istek ve destek sergileyerek teveccüh göstermekte. Bireyi olmanın onurunu yüreğimde taşıdığım Dikili\'de yaşayanların değerli görüşlerine hiçbir zaman duyarsız ve kayıtsız kalmadım. Gereken her kademe ile yaptığım titiz istişareler sonucunda kararımı verdim.\"



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